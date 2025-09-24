VIDEO: Policía y ciudadano se pelean a golpes en Lomas de Plateros, CDMX; SSC ya investiga

Un video que circula en redes sociales, en el que se observa a un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) enfrascado en una riña a golpes con un ciudadano en Lomas de Plateros, dentro de la alcaldía Álvaro Obregón, ha provocado la intervención de la Dirección General de Asuntos Internos de la corporación.

La SSC informó que el uniformado involucrado ya fue identificado y rindió su declaración para iniciar la investigación correspondiente, luego de que se diera a conocer un video en el que se muestra al policía y a un hombre de aproximadamente 50 años intercambiando puñetazos, mientras varios testigos gritan e insultan al oficial.

Video: Así fue la riña en Lomas de Plateros, CDMX:

La grabación, de poco más de 40 segundos, exhibe a un oficial del sector Plateros en una confrontación física directa con un civil. Ambos se lanzan golpes mientras se escuchan los gritos de fondo de varias personas que presencian la escena.

Hasta el momento, el metraje no permite esclarecer el motivo que originó el enfrentamiento entre el ciudadano y el elemento de la SSC, por lo que en este momento se llevan a cabo las indagatorias pertinentes.

Investigarán a policía por pelear a golpes con ciudadano en @AlcaldiaAO



La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha iniciado una investigación contra un policía del sector Plateros, después de que un video se hiciera viral. En la grabación, se ve al uniformado peleando a… pic.twitter.com/P0sN2CSwgc — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 24, 2025

Asuntos Internos de la SSC CDMX ya investiga al policía que protagonizó pelea

Tras la viralización del video, la SSC emitió una tarjeta informativa confirmando que la Dirección General de Asuntos Internos ya tomó conocimiento del caso.

La dependencia señaló que el uniformado que aparece en las imágenes ya fue identificado y fue llamado a rendir su declaración para integrar la carpeta de investigación interna que determinará su responsabilidad y las posibles sanciones.

La SSC también informó que se está buscando a las personas que grabaron y difundieron la denuncia ciudadana en redes sociales. El objetivo, según la corporación, es que presenten su declaración formal de los hechos para “fortalecer las indagatorias” y tener una visión completa de lo que ocurrió antes y durante la riña.