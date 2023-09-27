VIDEO: Saquean tiendas en Filadelfia y delincuentes se enfrentan con policías

Estados Unidos vive una ola de saqueos a tiendas, la mayoría de los casos ocurren con violencia; los delincuentes rompen vitrinas o lo que esté a su paso para lograr su cometido. El caso más reciente ocurrió en varias tiendas ubicadas en el centro de Filadelfia.

Según las autoridades de la ciudad, un grupo de delincuentes entraron a varias tiendas la noche de este martes y robaron diversos objetos, desde teléfonos celulares, computadoras, zapatos y ropa.

Los saqueadores rompieron ventanas y vitrinas, hasta que la policía llegó y comenzó un enfrentamiento; las autoridades de Filadelfia detuvieron a algunos de los responsables de los robos, quienes respondieron con agresiones.

#URGENTE | Se reporta ola de saqueos a tiendas en Filadelfia, #EU; los ladrones rompieron las ventanas y se llevaron mercancía.



Los policías se enfrentaron a un grupo de delincuentes. Algunos lograron huir, otros fueron sometidos por los oficiales. pic.twitter.com/otlini7TQm — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 27, 2023

Los oficiales tuvieron que someter a los rateros, quienes eran capturados al intentar huir; no obstante, algunos lograron salirse con la suya y se fugaron con todo y la mercancía.

Testigos declararon que los delincuentes llevaban grandes bolsas de plástico repletas de mercancía de las diferentes tiendas saqueadas.

En redes sociales circularon varios videos del momento del saqueo y el enfrentamiento entre policías y delincuentes.

¿Por qué hay tantos saqueos en tiendas de Estados Unidos?

Esta no es la primera vez, ni el único estado de Estados Unidos donde se reportan saqueos, ya que recientemente estos actos se han vuelto demasiado constantes, pero ¿Por qué se desató una ola de robos a tiendas?

En redes sociales circulan decenas de videos de estos robos, en diferentes estados, principalmente en California, donde los rateros se llevan desde objetos de tiendas pequeñas hasta artículos de lujosas marcas.

Los saqueos a tiendas pequeñas con montos mínimos se han vuelto una constante debido a que son considerados delitos menores, lo que, según las leyes del país, no tiene sanciones severas.

Estos robos no implican cárcel, solo son acreedores de una multa, por lo que los saqueos se volvieron frecuentes, pues no existen leyes severas para estos actos.

