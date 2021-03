VIDEO: Sin temor a nada, captan a ladrón de bicis a plena luz del día

Sin temor ni vergüenza alguna, fue captado un ladrón de bicicletas en el Parque México, de la Colonia Condesa en la Ciudad de México.

En redes sociales, circula el video de un hombre que quita la cadena de seguridad con el que era protegida la bicicleta en el punto de estacionamiento de los alrededores del parque.

A plena luz del día y sin temor a que los detengan, las ratas de #ParqueMéxico gozan de total impunidad para robar bicicletas, ni siquiera este sujeto se detuvo, al ser captado en video, ¿qué pasa con la seguridad en los espacios públicos, @Claudiashein, @SSC_CDMX? pic.twitter.com/oFj2mQU5eK — Bicis Robadas MX 🚴‍♂️🚴‍♀️🐁🐀🇲🇽 (@BicisRobadasMX) March 16, 2021

“Se están robando las bicicletas en el parque. Te estoy grabando”, dice la mujer que graba al ladrón, aunque este la ignora por completo.

El sujeto lleva consigo una mochila de la que saca herramientas para quitar los seguros de la bici, incluida una navaja, mientras otras personas pasan detrás de él sin darse cuenta de lo que pasa.

"¡Eres un ladrón! ¡Ladrón!”, le grita la mujer al hombre cuando este huye en la bicicleta.

En el último fragmento del video, se observa al hombre acelerar y escapar por las calles de la colonia Condesa, sin que nadie le dijera nada.

"¡Se está robando la bicicleta! ¡No mames!”, dice la mujer al final del video.

Te puede intereasr: Diputado dice que puede gastar dinero público en “putas"; PAN exige su renuncia

Y CUESTIONAN A MUJER QUE LO GRABÓ

En redes sociales, hubieron personas que cuestionaron a la mujer que tomó el video por no hacer nada para evitar el robo, pues aseguran que pudo detener al ladrón en lugar de estar grabando.

La mujer respondió que no hizo más por temor a que el hombre la atacara, pues tenía una arma blanca.

"¿Qué tal con la banda que, en lugar de condenar el robo, arremete con la persona que grabó, sin tener idea del contexto? Ella expresó tener temor porque la rata traía una navaja. Pero no, el chiste es sentirse superiores moralmente”, respondió un usuario en Twitter.

Cibernautas añadieron que aunque la mujer hubiera pedido ayuda a alguien más, era muy probable que fuera ignorada.

“Me pasó una vez, quise deterlo, grité que estaban robando para que alguien me ayudara a detenerlo y absolutamente nadie me ayudó. No quise detenerlo porque traía pinzas en la mano y no quería recibir un madrazo. Es una impotencia horrible que a nadie le importe”, criticó otra usuaria.

Te puede interesar: Putin “es un asesino”, acusa Biden