¡Niño camionero! Captan a menor manejando un camión de pasajeros en Gómez Palacio, Durango

Un video que circula en redes sociales ha causado sorpresa y polémica en Gómez Palacio, Durango, luego de que un pasajero captara a un niño manejando un camión de transporte público perteneciente a la ruta ‘Cereso’, donde se observa que con mucho esfuerzo logra asomarse por encima del tablero, lo que representa un gran riesgo.

En la grabación no se especifica la edad del niño, aunque usuarios estiman que tendría entre 11 y 14 años. El material, que rápidamente se volvió viral, muestra al menor al volante mientras los pasajeros observan la inusual escena.

Aunque el clip no reporta accidentes ni lesiones, ha generado una ola de comentarios y reacciones. Para muchos internautas, la situación representa un riesgo evidente, ya que el manejo de un vehículo de gran tamaño requiere experiencia, conocimientos técnicos y, sobre todo, licencia de conducir.

¿Un niño al volante? 🤯 En Gómez Palacio, #Durango, un menor fue grabado manejando un camión de transporte público.



La falta de responsabilidad pone en riesgo a los pasajeros y a la población. Las autoridades aún no han emitido una respuesta sobre este grave incidente.



Todos… pic.twitter.com/6qO5fGvB5x — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 8, 2025

Por otro lado, hubo quienes tomaron el hecho con humor, señalando que “por fin hay un niño sin celular y aprendiendo un oficio”, mientras que otros recordaron que en décadas pasadas no era raro que menores trabajaran como ayudantes o choferes para ayudar a sus familias.

Hasta el momento, ninguna autoridad local o estatal ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el hecho ni se ha informado si habrá alguna sanción para el conductor responsable de la unidad.

¿Qué podría pasar si un niño maneja un camión de pasajeros?

Permitir que un menor conduzca un vehículo de transporte público no solo es ilegal, sino que implica riesgos graves tanto para el propio conductor como para los pasajeros y peatones.

Entre los posibles peligros se encuentran:



Falta de experiencia: un menor no tiene la preparación para reaccionar ante imprevistos en el tráfico.

Mayor riesgo de accidentes: la conducción de un camión requiere fuerza, coordinación y conocimientos técnicos.

Responsabilidad legal: el propietario o chofer titular podría enfrentar sanciones administrativas y penales.

Peligro para terceros: un error al volante podría ocasionar choques, atropellamientos o pérdidas materiales.

De acuerdo con la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, en México la edad mínima para obtener una licencia de transporte público es de 21 años, con experiencia comprobable en manejo de vehículos pesados.

Es por eso que los usuarios en redes sociales señalaron que este niño ya lleva ventaja para cuando le pidan experiencia laboral.

Reacciones encontradas en redes sociales tras la imagen del niño manejando

En Facebook y X (antes Twitter), usuarios compartieron el video con posturas opuestas: unos criticaron la irresponsabilidad del conductor por permitir que el menor tomara el volante, mientras que otros lo consideraron una “lección de vida” y hasta un recuerdo de su propia infancia.

Mientras el debate continúa, el clip sigue acumulando miles de reproducciones y comentarios, evidenciando cómo una imagen puede encender conversaciones sobre seguridad, cultura y oportunidades para los jóvenes.