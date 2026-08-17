VIDEOS| Plaga de ratas y cucarachas en casa de Tlalnepantla, Edomex: Adulto de la tercera edad vivía en el lugar

Una grave plaga de ratas y cucarachas mantuvo en alerta a los vecinos el fraccionamiento Santa Cecilia, en Tlalnepantla, Estado de México, asegurando que los animales ya caminaban por andadores e incluso ya comenzaban a salir por las coladeras de la zona.

Al parecer, un hombre de la tercera edad, vivía en aquella casa y se dedicaba a recolectar basura de las calles. Autoridades municipales acudieron a la zona para resolver este grave problema.

Ropa, botellas y plagas: Así era el foco de infección que alertó a vecinos de Tlalnepantla

Los primero informes indican que la vivienda, ubicada en el Fraccionamiento de Santa Cecilia, se encontraba llena de una gran cantidad de basura. En el lugar había pantalones, ropa botellas de plástico y bolsas de basura con otros desperdicios, lo que pudo haber generado el nido de ratas.

Algunas fotografías y videos, compartidas por las autoridades municipales, muestran cómo al interior de la vivienda se encontraba una gran montaña de basura de todo tipo, casi alcanzando el techo de la habitación.

Vecinos de la zona exigían a las autoridades resolver el problema, pues representaba un grave foco de infección para los niños, mascotas y otras personas cercanas a la zona de la plaga de ratas y cucarachas.

Vecino denuncian foco de infección en Tlanepantla, Edomex|GOBIERNO TLALNEPANTLA BAZ

Intervienen casa acumuladora: Autoridades limpian el inmueble y brindan apoyo a adulto mayor

Después de las múltiples denuncias de las y los vecinos de la zona, el Gobierno de Tlalnepantla de Baz acudió al domicilio para realizar labores de limpieza, retiro de basura y una desinfección total del inmueble afectado.

El operativo de limpieza se llevó a cabo con la autorización de la persona que habitaba el inmueble, quien es un adulto mayor en situación de vulnerabilidad, según las autoridades municipales.

El adulto mayor recibió valoración médica, atención psicológica, además del resguardo especializado por parte de las brigadas municipales. Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona que habitaba en esta zona.

"En atención a las denuncias de la ciudadanía por la presencia de ratas y cucarachas al interior de una vivienda, acudimos a la colonia Santa Cecilia, donde personal del Gobierno Municipal intervino el inmueble para realizar labores de limpieza, retiro de basura y desinfección total", explicó el Gobierno de Tlalnepantla Baz.