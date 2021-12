Lluvias y malas reparaciones causan baches en Mazatlán, Sinaloa

Conductores se quejaron de que en Mazatlán, Sinaloa, tienen que esquivar los baches; las autoridades aseguraron que los repararán.

En Mazatlán, Sinaloa, los conductores padecen los baches, algunos provocados por las últimas lluvias y otros más por los malos trabajos de reencarpetamiento.

Los conductores tienen dos opciones: evadirlos o caer en estos baches que se extienden por los caminos de Mazatlán, Sinaloa, incluso algunos crecen cada día.

Conductores de Mazatlán denunciaron que aunque reportaron los baches que hay en la zona norte de la ciudad, estos hoyos continúan apareciendo y causando daños en los vehículos.

“Aquel lo he reportado como tres veces y es hora que no vienen a arreglarlo, ahí se descomponen los muelles, los carros, las suspensiones y no hacen caso.. Aquel le he echado dos veces cemento y se sumía pero no hacen caso. Que vengan a arreglar nunca han venido”, denunció un conductor.

El ayuntamiento de Mazatlán informó que en las calles se han esparcido 5 mil 500 metros cúbicos de asfalto en los últimos dos meses, pero aunque se reparan unos baches , otros más surgen en esta ciudad de Sinaloa.

Para evitar que los baches continúen apareciendo en Mazatlán, Sinaloa, las autoridades iniciaron con un programa con el que aseguran que no terminarán hasta que se rellene el último de los baches.