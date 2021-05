Robo en sexshop captado por cámaras de seguridad en Tijuana

El robo en sexshop, fue cerca de las siete y media de la noche, el sujeto después de tomar diversos objetos disparó contra una empleada

El robo en sexshop, captado en Tijuana Baja California sucedió este fin de semana. Se puede observar, primeramente a la encargada y cajera del negocio, y después solo al sujeto sustrayendo objetos de la caja de la tienda. De acuerdo con autoridades, este hombre lesionó, con una arma de fuego a la empleada luego de robar lo que pudo.

El sujeto que ve en el video, ingresó a la sexshop ubicada sobre el bulevar Cuauhtémoc Sur, en Tijuana, afirman las autoridades que encerró a la cajera en el baño, y aunque minutos después logró su cometido, antes de salir con la bolsa llena, disparó a la mujer de nombre Bibiana.

Intercambió mensajes con su esposo poco antes del asalto.

Daniel Macías, esposo de Bibiana comentó al respecto: “yo estaba mensajeando con ella a las 7:15 y ya no me contestó, me imaginé que le había llegado algún cliente, como a las 7, 7:45 fue cuando recibí una llamada de una persona que estaba cerca del local. El día sábado ingresó muy grave al hospital, el disparó y le perforó el estómago, le perforó el intestino grueso le dañó no estoy muy seguro si uno o dos vasos sanguíneos, le despedazó un riñón, el izquierdo se lo tuvieron que remover, y le quebró 2 vértebras...”

Doctores informaron al esposo que había hasta un 95% de que muriera por la lesión provocada pro la bala que disparó el asaltante. Ahora se encuentra en terapia intensiva pero estable. De acuerdo al reporte de la autoridad cuentan con algunas pistas sobre la localización del probable responsable.

Las autoridades informaron que a parte de los objetos y dinero propio de la sexshop, en el asalto, a Bibiana le robaron su teléfono y el sueldo que acaba de cobrar. Su esposo se encuentra desempleado por lo que agradece el apoyo de la ciudadanía y vendedores cercanos han recabado para los gastos hospitalarios de Bibiana.

Vendedores de rosas que se encuentran en la misma plaza fueron quienes la auxiliaron cuando salió a pedir ayuda. Uno de ellos, Floriberto Díaz, vendedor de flores, vio a Bibiana segundos después del incidente. “Me dijo que la habían asaltado golpeado y que la encerraron en el baño y que cuando la encerraron en el baño que había salido el balazo pero no fue así, el balazo se lo dieron a ella. Estaba perdiendo el conocimiento y la estábamos auxiliando a que no lo perdiera pues para que no se quedara dormida. Exigimos más seguridad en la zona.