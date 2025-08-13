Prisión preventiva para acusado de feminicidio en El Marqués, Querétaro

Vincularon a proceso de un hombre acusado de feminicidio, luego de que encontraran en su casa a una mujer desaparecida en la colonia Las Huertas, en el municipio de El Marqués, Querétaro.

¿Cómo fue el feminicidio en Querétaro?

El crimen ocurrió el pasado 6 de agosto de 2025. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, la víctima no había tenido contacto con su familia durante todo un día, lo que despertó la preocupación de sus seres queridos. Al acudir al domicilio donde fue vista por última vez —propiedad del imputado, una persona de su círculo cercano— la encontraron sin vida, con un golpe en la cabeza.

De inmediato se solicitó la presencia de los servicios de emergencia, pero personal de Protección Civil confirmó que la mujer ya estaba muerta. La Fiscalía inició una carpeta de investigación con perspectiva de género y activó a los peritos para procesar la escena del crimen y recabar pruebas.

Investigación y captura del sospechoso de feminicidio en Querétaro

Tras las primeras investigaciones, las autoridades reunieron los elementos necesarios para solicitar una orden de aprehensión, que fue cumplimentada en poco tiempo.

En la audiencia inicial, el juez determinó vincularlo a proceso y ordenó prisión preventiva justificada como medida cautelar. El plazo fijado para la investigación complementaria es de tres meses, periodo en el que se buscará esclarecer totalmente los hechos y fortalecer las pruebas en contra del acusado.

Feminicidios en Querétaro: una cifra en aumento

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los feminicidios en Querétaro han mostrado un preocupante incremento.

En todo 2024 se registraron 4 casos, pero solo en los primeros seis meses de 2025 ya se han contabilizado 8 feminicidios, esto significa que es el doble de mujeres asesinadas en la mitad del tiempo.

Este aumento refleja la urgencia de reforzar las políticas públicas de prevención, así como garantizar que los crímenes contra mujeres sean investigados con perspectiva de género y que los responsables enfrenten la justicia.