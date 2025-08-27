Sicarios atacan a balazos a la jueza, Isis Peralta, mientras viajaba con su hijo en Acapulco

Atacan balazos a la jueza de ejecución, Isis Peralta, en Acapulco, Guerrero. Tras la agresión armada, cuerpos de emergencia, policía municipal, Guardia Nacional y agentes de la Fiscalía del Estado implementaron un fuerte operativo de última hora la mañana de este martes 27 de agosto.

La magistrada viajaba con su hijo cuando fue interceptada por sujetos armados, quienes dispararon contra su camioneta.

Las autoridades confirmaron que Isis Peralta resultó con lesiones leves y crisis nerviosa, mientras que su hijo no sufrió heridas graves. La agresión, catalogada como un ‘rozón’, no puso en riesgo su vida, pero activó de inmediato un operativo de seguridad en la zona.

¿Cómo ocurrió el ataque contra la jueza Isis Peralta en Acapulco?

Según reportes oficiales, el ataque ocurrió minutos después de las 07:00 de la mañana sobre la avenida Horacio Nelson, en el fraccionamiento Costa Azul, cerca de la concurrida glorieta del mismo nombre. La camioneta de la jueza presentó al menos dos impactos de bala en el parabrisas.

De acuerdo con los primeros informes, la magistrada fue interceptada a unos 30 metros de la glorieta de Costa Azul por hombres armados. Los disparos impactaron la camioneta en la que viajaba con su hijo, pero ninguno alcanzó directamente a los ocupantes.

Testigos señalaron que la rápida reacción de la jueza y la alerta de seguridad privada cercana ayudaron a que la situación no derivara en un daño mayor.

Operativo de seguridad y actuación de las autoridades

Tras el ataque, elementos de la policía municipal, Guardia Nacional y Fiscalía del Estado desplegaron un operativo para resguardar la escena y buscar a los agresores.

Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes en el lugar, asegurando evidencia balística y resguardando la camioneta de la jueza; la intervención rápida permitió controlar la zona y garantizar la seguridad de la víctima y su acompañante.

Las autoridades de Guerrero reiteraron que la jueza Isis Peralta Salvador se encuentra fuera de peligro y que la investigación continuará hasta localizar a los responsables.