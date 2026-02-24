Estos son los corridos de la muerte de “El Mencho” a solo unos días del operativo en Jalisco

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el pasado 22 de febrero de 2026 en Jalisco, no solo cimbró el panorama de seguridad en México, también detonó una inmediata reacción en el mundo de los corridos. En cuestión de horas, agrupaciones del regional mexicano comenzaron a difundir canciones que narran el operativo militar y el supuesto abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con versiones difundidas en redes, el operativo se habría realizado en la zona serrana entre Talpa de Allende y Tapalpa, con participación de fuerzas federales. La fecha quedó marcada como un parteaguas en la historia reciente del crimen organizado en el país.

“Crónica amarga de fuego y dolor”: corrido a "El Mencho" de Viral Norteño

Uno de los primeros temas en circular fue “El corrido de la muerte del Mencho”, del grupo Viral Norteño, que describe con detalle el despliegue militar desde la madrugada.

La canción relata: “A las 6 de la mañana se movieron los convoys con ejército y Marina marcando coordenadas con el objetivo firme la captura de "El Señor de los Gallos…”

Más adelante, la letra sitúa el momento clave: “A las 9 en punto soltaron el gato que inició operativo lo habían de abatir…Nemesio Oseguera cayó abatido durante el despliegue militar…”

El corrido retrata el enfrentamiento como un episodio de alto impacto nacional: “No fue un corrido de lujo ni aplausos fue crónica amarga de fuego y dolor.”

“La caída del Mencho”: corrido de Cheko Padilla

Por su parte, Cheko Padilla lanzó “La caída del Mencho”, donde enfatiza el cerco militar y la tensión en la sierra jalisciense: “En la sierra de Jalisco, retumbó fuerte el rumor que en la niebla de la noche se movía un gran convoy…”.

El tema insiste en el carácter histórico del momento: “Hoy la caída del Mencho retumbó por el país, cayeron mitos y miedos en la tierra del maíz.”

Y el corrido concluye con una reflexión: “No es historia de grandeza ni motivo de alabar, es un relato operativo de justicia y decisión.”

Entre homenaje y continuidad: “Se fue el Señor M”, corrido de Chuy Villanueva

Otro corrido que circula en plataformas digitales es “Se fue el Señor M”, interpretado por Chuy Villanueva, que adopta un tono distinto, más cercano al homenaje y a la narrativa de continuidad dentro del grupo criminal CJNG.

Entre sus estrofas destacan: “Es el señor michoacano y aunque es triste aceptarlo el señor Mencho se fue.”

Y también habla de uno de los posibles sucesores de "El Mencho": “Y aunque el 'uno' ya no esté, al tirante bien macizo aquí sigue estando el ‘3’…”

Corridos de "El Mencho" reflejan la historia de su muerte

La figura de “El Mencho” llevaba años en el centro del debate público, con recompensas millonarias ofrecidas por autoridades de México y Estados Unidos. Su nombre fue constante en informes de seguridad y análisis internacionales.

Ahora, su muerte no solo marca un capítulo en la estrategia federal contra el crimen organizado, sino que reaviva la discusión sobre los narcocorridos y su papel como crónica social inmediata. En cuestión de horas, las canciones se posicionaron en tendencias digitales, mostrando cómo el regional mexicano continúa funcionando como vehículo narrativo de los acontecimientos más sensibles del país.

Estos tres corridos son algunos de los más escuchados en las últimas horas, de los más de 10 que se han realizado a solo dos días del abatimiento de "El Mencho".

