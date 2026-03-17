Violencia desatada en ZMG: Hombre baleado, otro herido y un choque en Guadalajara

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) vivió una jornada marcada por la violencia y accidentes, luego de que se registraran dos agresiones y un fuerte choque vehicular en distintos puntos de Guadalajara y Zapopan. Autoridades municipales confirmaron que los hechos ya son investigados, mientras que los lesionados fueron trasladados para recibir atención médica.

¿Qué pasó con el hombre apuñalado en Zapopan?

Un hombre con discapacidad resultó lesionado con arma blanca presuntamente por su pareja sentimental, tras una discusión que, según testigos, habría sido provocada por el consumo de alcohol.El ataque ocurrió en el municipio de Zapopan, donde vecinos realizaron el reporte al número de emergencias 911.

Paramédicos de la Cruz Verde confirmaron que la víctima presentaba múltiples heridas en brazos, por lo que fue trasladada de urgencia para recibir atención médica. Elementos de la policía municipal acudieron al sitio, sin embargo, la mujer señalada como responsable huyó del lugar, por lo que su paradero es desconocido.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre con discapacidad de aproximadamente 40 años, fue agredido con un arma blanca presuntamente por su propia pareja sentimental.



Con información: Antonio Sánchez (@Asancheztv). pic.twitter.com/aaMJY2PWZI — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) March 17, 2026

¿Cómo ocurrió la riña que terminó en balacera en Zapopan?

En otro hecho violento, un hombre de 31 años fue herido por arma de fuego tras una riña vecinal en la colonia Santa Margarita. El incidente ocurrió en el cruce de avenida Santa Margarita y Santa Ana, donde una discusión entre vecinos escaló hasta detonaciones de arma de fuego.

La víctima se trasladó por sus propios medios a recibir atención médica y posteriormente fue ingresada a la IMSS clínica 45, donde su estado de salud fue reportado como grave. Policías municipales acudieron al lugar para recabar información, mientras que el caso fue turnado al Ministerio Público.

¿Qué provocó el choque en la carretera Guadalajara-Tepic?

Horas más tarde, un accidente vehicular generó tensión entre automovilistas sobre la carretera Guadalajara-Tepic, a la altura de La Venta del Astillero. De acuerdo con reportes preliminares, una distracción al volante provocó que un vehículo se impactara contra el muro de contención, lo que estuvo a punto de causar una tragedia mayor.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas. Elementos de Protección Civil y bomberos realizaron labores de saneamiento en la zona. Estos hechos reflejan cómo la violencia interpersonal y los accidentes viales continúan siendo un problema en la ZMG, donde factores como el alcohol, conflictos vecinales y distracciones al volante siguen generando situaciones de alto riesgo; ¿qué medidas crees que deberían reforzarse para prevenir este tipo de hechos en tu comunidad?