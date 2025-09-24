Riña vecinal termina a cuchilladas: Mujer ataca a su vecina en el cuello y la espalda en Iztapalapa

Una violenta riña vecinal en la colonia Reforma Política, en Iztapalapa, terminó con una mujer gravemente herida tras ser agredida con un cuchillo por otra residente de la zona. La presunta responsable, una mujer de 34 años, fue detenida en el lugar por oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aun en posesión del arma.

La víctima sufrió heridas en el cuello, la espalda y el brazo, y tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital por su propio hijo, en el oriente de la Ciudad de México (CDMX).

La agresión en Iztapalapa; así fue el ataque en la calle Reforma Financiera

De acuerdo con el reporte oficial, la emergencia fue alertada por los operadores del C2 Oriente, quienes informaron de una persona lesionada en el cruce de las calles Reforma Financiera y Reforma Política.

Al llegar, los uniformados se entrevistaron con un joven de 26 años. Él les relató que una de sus vecinas había comenzado a agredir verbal y físicamente a su madre. La disputa escaló rápidamente, y la agresora utilizó un objeto punzocortante para herir a su mamá en múltiples ocasiones.

#BoletínSSC | #DETENIDA | Uniformados de la #SSC detuvieron a una mujer en posesión de un cuchillo con el que posiblemente agredió y causó varias lesiones a una persona, en calles de @Alc_Iztapalapa.



Los policías realizaban sus rondines de seguridad y vigilancia, cuando fueron… pic.twitter.com/gsVdyIIpsa — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 24, 2025

Policía de CDMX captura al agresor con cuchillo de 20 centímetros

Dada la gravedad de las heridas, el hijo de la víctima decidió no esperar la llegada de una ambulancia y la trasladó por sus propios medios a un hospital para que recibiera atención médica de urgencia.

Mientras los servicios médicos eran solicitados, los policías actuaron rápidamente e interceptaron a la mujer señalada como la probable responsable, quien todavía se encontraba en el lugar de los hechos.

Conforme al protocolo, le realizaron una revisión preventiva y le encontraron un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros de largo, el cual habría sido utilizado en la agresión.

La mujer, de 34 años de edad, fue detenida, informada de sus derechos y, junto con el arma asegurada, fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e iniciará la investigación por el delito de lesiones calificadas.

