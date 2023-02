Viridiana Parra: Un disparo la dejó inválida, ahora es una gran paraciclista

La vida de Viridiana Parra Marín cambió por completo a los 6 años de edad, debido a la inseguridad recibió un disparo de arma de fuego en la columna, lo que provocó que quedara inválida. Sin embargo, ahora es una destacada paraciclista.

“Mi lesión fue una lesión adquirida debido a un arma de fuego, eso me pasó a los 6 años, ese día fue cuando toda mi vida cambió, a partir de ese momento, fue cuando me dijeron que no iba a poder volver a caminar, que iba a tener que utilizar la silla de ruedas de por vida”, reveló Viridiana Parra.

Impulsada por el apoyo y palabras de aliento de su padres junto con sus inexplicables fuerzas por salir adelante, superarse y trascender, Viridiana encontró en el paraciclismo (ciclismo adaptado para personas con discapacidades) una gran pasión y un lugar donde puede sentirse libre.

“Yo no supe ni de dónde salieron todas las fuerzas, mi esposo es una persona de carácter fuerte, eso yo siento que fue la chispa, “Puedes llorar pero tienes que levantarte” eso siempre le decía mi marido a Viridiana”, detalló la madre de Viridiana Parra.

Viridiana Parra quiere más medallas y el título de Médico Cirujano

UNAM

“Le gusta la velocidad, lo vive, es una chica, es Viridiana, como explicarlo y así llega, la subimos a una silla y el sentirse libre para ella, fue como un aliciente, sentir la velocidad”, relató la entrenadora de Viridiana.

Viridiana es un diamante en bruto en el paraciclismo ya que el año pasado participó por primera vez en los Juegos Paranacionales 2022 de la CONADE y ganó medalla de oro en 100 metros planos en el ciclismo adaptado.

Viridiana Parra no solo es una gran paratlena, sino que también una excelente estudiante de la Licenciatura de Médico Cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).





“Jamás dejen que alguien les diga que no pueden hacerlo, una vez me dijeron que no iba a poder estudiar medicina y hoy estoy en la Facultad de Medicina de la UNAM, un día me dijeron que no iba a poder sentarme en la silla de ruedas siquiera, porque mi lesión era muy grave, hoy estoy sentada y estoy haciendo paratletismo y trayendo medallas para la universidad”, destacó Viridiana Parra.

No cabe duda que Viridiana Parra es un gran ejemplo de vida y que con su espíritu inquebrantable, constancia y dedicación, logrará obtener más medallas en el paraciclismo y el título de Médico Cirujano.