Wall Street cierra mixto; S&P y Nasdaq se benefician por tecnológicas

Wall Street concluyó la jornada de este lunes con resultados mixtos, mientras que el S&P y el Nasdaq cerraron con un alza, gracias al impulso de las grandes empresas tecnológicas y de comunicaciones, cuando los inversionistas digerían noticias sobre los productos de Apple Inc y parecían optimistas sobre la temporada de resultados del tercer trimestre.

Después de un comienzo débil tras los decepcionantes datos económicos de China, el S&P y el Nasdaq dejaron atrás sus problemas a última hora de la mañana gracias a subidas de las acciones FAANG —Facebook Inc, Apple, Amazon.com Inc, Netflix Inc, Google—, y de Microsoft Corp.

En el sector tecnológico, los títulos de Apple subieron después de causar un gran revuelo con la presentación de nuevas computadoras portátiles Mac con chips más potentes.

Las acciones de Facebook, bajo presión últimamente, subieron con fuerza el lunes tras algunos informes alentadores, como sus planes de crear 10,000 puestos de trabajo en Europa para ayudar a construir el llamado metaverso, un mundo en línea.

Sólo un pequeño número de empresas ha presentado sus resultados trimestrales hasta la fecha, pero los inversionistas tienen la esperanza de recibir buenas noticias en los próximos días y semanas.

¿Cómo cerraron los principales índices de Wall Street?

El Promedio Industrial Dow Jones cayó 36.15 puntos, o un 0.1%, a 35,258.61 unidades. El S&P 500 ganó 15.09 puntos, o un 0.34%, a 4,486.46 unidades y el Nasdaq sumó 124.47 puntos, o un 0.84%, a 15,021.81 unidades.

Los resultados de los grandes prestamistas estadounidenses de la semana pasada, que superaron las previsiones, han dado un tono optimista a la temporada de resultados del tercer trimestre.

Los analistas esperaban que las ganancias de las empresas del S&P 500 aumenten un 32% respecto de las de hace un año, según datos de Refinitiv.

El sólido comienzo probablemente ayudó a los inversionitas a disipar la inquietud de inicios de sesión, después de que China reportó su menor ritmo de crecimiento económico en un año, afectada por la escasez de energía y las dificultades del sector inmobiliario en el tercer trimestre.