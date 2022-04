Wall Street cae por el temor a la desaceleración mundial

Los índices bursátiles de Wall Street caían el lunes, ampliando la liquidación de la semana pasada, ya que el temor a los brotes de COVID-19 en China asustaba a los inversores, ya preocupados por una aceleración de las alzas de las tasas de interés en Estados Unidos, lo que podría afectar al crecimiento económico.

¿Cómo cotizan los principales índices de Wall Street?

El Promedio Industrial Dow Jones caía 392,78 puntos, o un 1.17%, a 33,416.21 unidades.

El índice S&P 500 perdía 53.56 puntos, o un 1.21%, a 4,219.87unidades.

El Nasdaq Composite bajaba 44.74 puntos, o un 0.37%, a 12,793.22 unidades.

Las preocupaciones repercutieron en todos los mercados mundiales, con las acciones chinas marcando su mayor caída desde el desplome por la pandemia de febrero de 2020 y las acciones europeas cayendo a su nivel más bajo en más de un mes por el temor a las estrictas restricciones en China.

Todos los principales sectores del S&P retrocedían en Wall Street y los papeles energéticos se desplomaban un 4.1%, con una caída cercana al 6% en los precios del crudo Brent, encamino a bajar hasta los 100 dólares el barril.

El precio del #petróleo pierde casi un 5%, un mínimo de casi 2 semanas, ante una posible alza en la tasa de interés de EU, que podrían perjudicar la demanda petrolera.



El #Brent baja 5.26 dólares a 101.22 dólares el barril.



El #WTI disminuye 5.19 dólares a 96.94 dólares. pic.twitter.com/cqQr6VTFyS — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 25, 2022

Otros sectores sensibles a la economía, como el de materiales, el financiero y el industrial también se veían afectados, con caídas cercanas al 2%.

"…El confinamiento en China se agrava. Frena el crecimiento económico general y también crea problemas en la cadena de suministro que seguirán perjudicando la inflación y reduciendo el crecimiento de los beneficios en Estados Unidos…", dijo Christopher Grisanti, de MAI Capital Management en Nueva York.

El índice de volatilidad CBOE, conocido como el indicador del miedo de Wall Street, tocaba su nivel más alto desde mediados de marzo, con 30.1 puntos.

Los inversores también estaban nerviosos al comienzo de una semana en la que empresas de gran tamaño como Alphabet Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc y Apple Inc publicarán sus resultados trimestrales.

Con información de Reuters.