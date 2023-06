Mala noticia, cibercriminales: WhatsApp añade nueva función para evitar spam

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp cuenta con diversas funciones que son agregadas cada cierto tiempo, con el fin de brindar características útiles para los usuarios. Sin embargo, algunas de estas pueden ser aprovechadas para otros fines.

Y es que en no pocas ocasiones los cibercriminales se están aprovechando de las nuevas herramientas no para hacer un bien, sino para robar datos personales o para enviar mensajes no deseados.

WhatsApp ahora añadió una característica que permitirá bloquear las llamadas provenientes de contactos desconocidos realizadas a través de este servicio. Sin embargo, no está activada por defecto en las cuentas, sino que las personas deben elegir activar esta característica.

La aplicación propiedad de Meta, que también controla Facebook e Instagram, asegura en un comunicado publicado en su blog oficial que de esta forma es posible eliminar spam, estafas y llamadas de personas desconocidas con el fin de aumentar la protección a la privacidad.

¿Cómo bloqueo las llamadas de desconocidos en WhatsApp?

La actualización más reciente de WhatsApp permite silenciar las llamadas de números desconocidos. Para ello es necesario seguir los siguientes pasos:

WhatsApp.

Ingresar a la ventana principal de WhatsApp .

. Elegir la opción de la parte superior derecha con los tres puntos.-

En el menú emergente elegimos la opción de Configuración.

Después vamos a la sección “Privacidad”.

Recorremos el menú y elegimos la parte de “llamadas”.

Tras ello, mostrará la opción “Silenciar las llamadas de números desconocidos”. Por defecto estará desactivado, bastará con dar clic para activar el bloqueo.

Las llamadas de números desconocidos no sonarán en el teléfono, pero sí quedarán registradas en la lista de llamadas recibidas, en caso de que sea de una persona importante de quien no tengas registrado su número telefónico en su agenda de contactos.

Cibercriminales se aprovechan de WhatsApp para hacer cobros ilegales

En días recientes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX advirtió que aplicaciones de montadeudas utilizan la imagen de la Policía Cibernética para realizar cobros a través de servicios de mensajería instantánea.

La #SSC alerta a la población sobre aplicaciones de deuda que suplantan la imagen de la #PolicíaCibernética. https://t.co/sYBox0zKjN pic.twitter.com/N7EiLQXy5E — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 25, 2023

La dependencia aclaró a la población que no caiga en solicitudes de la unidad cibernética que lleguen a los usuarios a través de llamadas, correos electrónicos y mensajes de texto que no sean de números o de cuentas oficiales.