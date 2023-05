¿WhatsApp te espía mientras duermes? Esta es la hora ‘mágica’

Una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial es WhatsApp, pues permite la opción de mantenerse comunicado con miles de personas alrededor del mundo en cuestión de segundos; sin embargo, en los últimos días surgió la interrogante respecto si la plataforma es segura al momento de dormir y te espía durante las horas de sueño.

En Twitter, un usuario identificado como Foad Dabiri reportó que WhatsApp accedió al micrófono del teléfono mientras dormía, dichas acusaciones las sustentó con imágenes en las que se muestran los supuestos accesos que terminaron a las 6:53 am.

“WhatsApp ha estado usando el micrófono en segundo plano, mientras dormía y desde que me desperté a las 6 a.m. (¡y eso es solo una parte de la línea de tiempo!) ¿Qué está pasando?”, comentó el usuario.

Elon Musk reacciona ante supuesto envío de espionaje de WhatsApp

Tras hacerse viral el tweet publicado por un usuario, los internautas no tardaron en expresarse el respecto, uno de los personajes públicos que expresaron su molestia fue el dueño de la compañía Tesla, Elon Musk, quien dejó en claro que “no se puede confiar en WhatsApp”, posteriormente se abrió al diálogo con sus seguidores y detalló que existe una mala relación entre Meta y los antiguos fundadores de WhatsApp.

“Desde que los fundadores de WhatsApp abandonaron Meta/Facebook disgustados, iniciaron una campañae hicieron contribuciones importantes para construir Signal. Lo que aprendieron sobre Facebook y los cambios en WhatsApp obviamente los perturbó mucho”, fueron las palabras del magnate.

El equipo de Meta no tardó en expresarse y se comunicó con la persona afectada y dejó en claro que no pueden espiarte en la red social, pues los usuarios tienen la facultad de configurar si se puede acceder al micrófono o no, en este caso específicamente cuando se hace uso de las notas de voz o video.

“Los usuarios tienen control total sobre la configuración de su micrófono. Una vez que se otorga el permiso, WhatsApp solo accede cuando un usuario está haciendo una llamada o grabando una nota de voz o un video, e incluso entonces, estas comunicaciones están protegidas por encriptación de extremo a extremo, por lo que la app no puedo oírlos”.

¿Cómo te pueden espiar el WhatsApp?

WhatsApp ha dirigido sus esfuerzos en aumentar la seguridad para evitar que puedan hackear las cuentas e incluso espiarlas, por esa razón implementó el cifrado de extremo a extremo que ayuda a que solo el emisor y el receptor puedan tener acceso a los documentos, mensajes o fotografías que se comparten; a pesar de la medida adoptada, la única manera de espiar una conversación de WhatsApp es por un error humano, es decir, dejar en una computadora externa la sesión abierta.

Se le aconseja a los usuarios cerrar las sesiones cuando lo utilicen en dispositivos externos, pues en muchas ocasiones se presta el robo y suplantación de información, en caso de no saber cómo cerrar la sesión en celular, estos son los pasos:



Abre WhatsApp .

. Dirígete a configuración.

Abre “Dispositivos vinculados”.

Señala el dispositivo que deseas eliminar.

Da click en “Cerrar sesión”.

¿Cómo activar y desactivar la copia de seguridad cifrada de extremo a extremo en WhatsApp?

¡Atención! Si la seguridad de tus conversaciones te preocupa, WhatsApp constituye una serie de pasos para darle una segunda protección a la información que tengas e incluso a tus contactos para que no caigan en chantajes.

Estos son los pasos para activar la copia de seguridad cifrada de extremo a extremo.