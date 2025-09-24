El hombre acusado de llevársela resultó ser su vecino. Una menor de edad fue reportada como desaparecida en el municipio de Chalco, Estado de México (Edomex), pero gracias a sus gritos de auxilio dentro de la casa donde estaba, fue hallada con vida.

El presunto responsable fue identificado como Irineo “N” de 41 años, quien fue detenido y ahora es investigado por su probable participación en el delito de privación de la libertad de la menor.

Menor desaparecida en Chalco tenía ficha de búsqueda

La menor fue reportada como desaparecida y contaba con una ficha de búsqueda emitida por las autoridades del Estado de México.

Una mujer contó que el pasado 18 de septiembre, la menor salió de su domicilio, pero no volvió, y dijo que desconocían su paradero, por lo que reportó la desaparición.

Menor desaparecida era acosada por vecino: gritos alertaron dónde estaba

Una vez que se generó una ficha de búsqueda y luego del paso de las horas, la mujer recordó que en alguna ocasión la menor refirió que un vecino la acosaba.

Fue entonces que al pasar por un domicilio localizado en la localidad de Lomas de San Pablo, escuchó gritos que al parecer eran de la víctima.

La mujer pidió apoyo a oficiales de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la Policía Municipal,

que patrullaban por la zona.

Detienen a hombre acusado de desaparición de menor en Chalco

Los policías estatales adscritos al Grupo de Intervención Policial (GIP) y municipales tocaron la puerta de la casa donde se sospechaba que estaba la menor.

No obstante, cuando salió un individuo escucharon los gritos de auxilio de una mujer, por lo que intervinieron rápidamente y el hombre llamado Irineo “N” de 41 años, fue detenido por retener a la menor contra su voluntad.

El vecino fue presentado ante la Agencia del Ministerio Público, con sede en Amecameca, donde se inició la carpeta de investigación a fin de determinar su situación jurídica.

Los agentes solicitaron la presencia de paramédicos de Protección Civil municipal, mismos que realizaron una revisión médica en el sitio a la menor de edad, quienes determinaron que no era necesario ser trasladada para su atención médica y a la que se le brindó el debido resguardo.