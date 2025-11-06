Una mujer fue privada de la libertad por un enfermero en la Ciudad de México (CDMX), quien era su esposo y después la reportó como desaparecida. El hombre llamado Salvador "N" estuvo prófugo por siete años, pero el caso destapó un escenario de violencia.

La situación se reportó ante las autoridades ministeriales en 2016 y se inició una investigación que con el tiempo llevó a la captura del responsable, quien fue sentenciado a 75 años de cárcel.

Enfermero en CDMX violentó a su esposa frente a su hijo

De acuerdo con la investigación, este hombre ejercía violencia física y psicológica contra su pareja en el domicilio donde vivían con su hijo y la madre del agresor, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El 29 de agosto de 2016, Salvador “N” privó de la libertad a su esposa para impedir que fuera localizada y posteriormente reportó falsamente que estaba desaparecida para así encubrir su propia responsabilidad en los hechos.

El hombre acudió al entonces Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) —hoy Fiscalía Especializada para la Investigación de los Delitos de Desaparición y Búsqueda de Personas Desaparecidas (FIPEDE)—para decir que su esposa estaba desaparecida.

Tres años sin Eunice: una víctima más de la desaparición en la CDMX

Enfermero en CDMX renunció al trabajo y se llevó a su hijo

Salvador “N” se desempeñaba como enfermero y contaba con una licencia laboral vigente por un año; sin embargo, en 2017 renunció y se llevó a su hijo con rumbo desconocido, para huir de la justicia y obstaculizar la investigación.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) lograron encontrarlo en el municipio de Nextlalpan, Estado de México, donde fue detenido el 8 de noviembre de 2023.

Luego de un proceso penal en su contra, un tribunal lo sentenció a 75 años de prisión e impuso diversas medidas de reparación del daño en favor de las víctimas indirectas, así como el pago de la manutención del menor, quien se encuentra bajo la tutela de la hermana de la víctima.

La información de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX de este jueves 6 de noviembre de 2025 no refiere si la mujer que fue privada de la libertad por Salvador "N" se encuentra a salvo.

