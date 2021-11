Hallan 10 cuerpos colgados en puente de Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas

La mañana de este jueves fueron hallados diez cuerpos colgados del puente vial de la autopista Zacatecas-Aguascalientes, a la altura del crucero Ciudad Cuauhtémoc-Luis Moya, imagen que fue vista por decenas de pobladores.

El terror en el municipio de Ciudad Cuauhtémoc ocurrió alrededor de las seis de la mañana, cuando comenzaron a llegar los reportes sobre cuerpos colgados en este puente vial; al arribo de las autoridades, confirmaron que había por lo menos nueve cuerpos colgados y uno más sobre la acera

Los habitantes de Ciudad Cuauhtémoc destacaron que recientemente han detectado actividades sospechosas, a pesar de la vigilancia de las autoridades estatales y federales

Arnoldo Gaytán, habitante de Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas dijo que la población de esa localidad necesita más seguridad por parte de los tres órdenes de gobierno.

Familiares de algunas de las personas que aparecieron colgadas exigieron justicia y acusaron que ante la violencia “pagan justos por pecadores, no es justo lo que nos hacen por qué pagan justos por pecadores”.

Otros habitantes acusaron a las autoridades de “querer tapar el pozo, ya para que, hasta que hay consecuencias, que no son padres de familia, no les ha pasado algo, no han pasado una situación por la que estamos viviendo ahorita nosotros, que no sean injustos, que nos comprendan”.

Detallan que, recientemente, durante las noches han detectado la presencia de presuntos integrantes de grupos delictivos; “ya hasta da miedo, da miedo salir en la noche, tiene uno que dormir temprano y todas las noches es un ruido, de motos, de gritos, de cosas así".

Entre colgados, hay habitantes de Ciudad Cuauhtémoc

Después de aproximadamente cuatro horas de haber sido acordonado el lugar, los peritos de campo concluyeron con el levantamiento de indicios y retiraron los cuerpos colgados que, en su mayoría estaban semi desnudos y varios eran habitantes de Ciudad Cuauhtémoc.

La Secretaria de Seguridad Pública, y las fuerzas federales informaron del despliegue de operativos de búsqueda en contra de los responsables, pero hasta el momento no se tiene información sobre ellos.

Las corporaciones estatales de seguridad desplegaron una intensa movilización hasta ese municipio, ubicado a 45 kilómetros de distancia de la capital, donde encontraron los cuerpos suspendidos.

Cabe recordar que el pasado lunes 15 de noviembre se reportó el hallazgo de tres cuerpos que estaban colgados en un puente peatonal de la carretera federal 23 en el municipio de Fresnillo que conecta con Jerez y había un tercer cadáver sobre el asfalto, pero se presume que éste también fue colgado.

Ese mismo día se confirmó que el director de la Policía municipal de Loreto, Zacatecas , Rafael Hernández López, y dos oficiales a su cargo, fueron hallados sin vida y con impactos de arma de fuego, en la comunidad de Asientos, Aguascalientes, en los límites territoriales de ambas entidades.

Con información de Alan de León, Fuerza Informativa Azteca (FIA)