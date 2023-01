Diana y Alejandro desaparecieron durante un viaje en Zacatecas

Una visita de fin de semana se convirtió en una pesadilla para la familia de Diana luego de que ella desapareciera en el municipio de Villa García, perteneciente al Estado de Zacatecas.

“Villa García está patas arriba (sic), está completamente inseguro, no tenemos policías municipales. Se han encontrado cuerpos en las orillas del pueblo, se han visto camionetas sospechosas dentro del pueblo, personas armadas y nadie puede hacer nada porque obviamente toda la gente tenemos miedo"; declaró Miriam, la hermana de Diana.

Fue el viernes 6 de enero, alrededor de las 8:40 de la noche, cuando se tuvo el último contacto con Diana Laura Castillo Hurtado y Alejandro de Jesús Rodríguez Andrade, un amigo con el que transitaba en el municipio.

Al no responder los mensajes ni las llamadas, la familia de Diana comenzó a alertarse y con ello inició la búsqueda de los jóvenes hoy desaparecidos.

“Nos avisan que encontraron la cartera de mi hermana en la comunidad de San Ignacio, nos avisan esto preguntándonos que si mi hermana perdería su cartera. Nos comentan que fueron bajados por personas armadas, se llevan el vehículo de mi hermana y se los llevan también a ellos (Diana Laura y Alejandro Rodríguez)"; agregó Miriam.

Por estos hechos, familiares de las víctimas interpusieron las denuncias correspondientes ante las autoridades y por ello se emitió la ficha de búsqueda oficial.

“Nadie viene a buscarlos, nadie viene a darse una vuelta, no se aparece ninguna institución de los policías a checar (sic); ninguna institución de seguridad revisa si los ven por ahí, si por alguna comunidad cercana a Villa García los encuentran; no hay nada, o sea, no se mueven para nada"; concluyó la hermana de Diana Laura.

Los familiares lamentaron que por la inseguridad que se vive no hayan podido hacer los trabajos de búsqueda como quisieran.

Por su parte, autoridades del estado de Aguascalientes, de donde es originaria Diana, así como autoridades de Zacatecas, informaron que mantienen los trabajos de búsqueda y las investigaciones correspondientes; no obstante, hasta el momento no se tiene información sobre su paradero.