ZMG DE NOCHE: Detienen a hombre que abusaba de menor en plena calle

Durante la madrugada de este lunes 4 de septiembre sucedieron diversos hechos que fueron noticia en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG DE NOCHE), aquí el resumen:

Hallan a hombre que fue víctima de tortura

Un hombre fue ingresado a la sala de urgencia de la Cruz Roja del parque Morelos, tras haber sido localizado tirado en la confluencia de las avenida Irene Robledo y Juan Pablo II en la colonia Oblatos de Guadalajara.

La víctima aparentemente había estado privado de la libertad y fue liberado en el lugar, presentaba contusiones en todo el cuerpo y heridas de arma blanca.

El joven de aproximadamente 20 años fue sometido a actos de tortura presenta múltiples golpes y lesiones de arma blanca.

Trascendió que el lesionado de aproximadamente 22 años de edad, cuenta con un largo historial delictivo por robo, situación por lo que el caso es investigado por las autoridades estatales.

Apagón en Zapopan por caída de árbol

Un fuerte golpe y un apagón eléctrico aterrorizó a los vecinos de la avenida Los Pinos a su cruce con la calle Jesús de Rojas en la colonia Los Pinos de Zapopan, luego de que un enorme y viejo árbol cayó.

El árbol cayó derribando cables, sus ramas y parte del tronco sepultaron un vehículo que quedó aplastado.

Sin lluvia ni viento el gigantesco árbol cedió y cayó aplastando un vehículo, por fortuna no hay lesionados.

Policías de Zapopan acudieron al lugar y descartaron de víctimas tras el incidente, solicitaron la intervención de bomberos para liberar la vía que quedó totalmente obstruida.

🔴#SEGURIDAD Se descartaron víctimas tras la caída de un árbol que aplastó un vehículo estacionado sobre Av. de Los Pinos el cruce con la calle Jesús de Rojas, la zona fue acordonada por las autoridades. Con información: @Renee_Hdez pic.twitter.com/4REsDrbGaC — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) September 4, 2023

Detienen a hombre que abusaba de niña

Tres hombres que caminaban por la avenida López Mateos fueron testigos de un terrible hecho; al llegar a la calle Francisco Villa cuando un sujeto violentaba sexualmente a una niña de apenas ocho años. Los hechos ocurrieron en la colonia Francisco Sarabia de Zapopan.

Uno de los testigos, Omar Burgos relató: “Veo eso que la verdad no me gustó y la verdad estaba violando a la niña y no me apareció es algo malo y pues yo tengo hijas y la verdad me regresé y pedí ayuda... eso no me parece a mí porque la conciencia no me va a dejar”.

Otro testigo relató que el sujeto estaba tocando a la menor, “de hecho el pantalón ya lo tenía a las rodillas y la neta me dio coraje porque eso no se tiene que hacer es una niña”.

Policías de Zapopan fueron alertados por los tres hombres que retuvieron al agresor de 35 años, además que pudieron a salvo a la pequeña, la cual resultó no ser familiar de su verdugo.

La menor fue llevada a un puesto de socorro, para un parte de lesiones en tanto que el sujeto se ha puesto a disposición de la Fiscalía de Jalisco.

Gerardo Cruz comandante policía de Zapopan, relató que el sujeto no tiene ningún vínculo con la menor, dice que la mamá de la menor es lavadora y la recoge en su casa. Aquí en este punto es donde estaba el masculino abusando de la menor y es cuando pasa la unidad y actúan los compañeros”.

La menor aparentemente habría sido abandonada, por lo que el ahora detenido se la llevó a vivir con él, la menor indicó de múltiples abusos en su contra, por lo que el caso quedó bajo investigación de la Fiscalía estatal en ciudad niñez.

🔴#SEGURIDAD Un hombre de 35 años fue detenido por las autoridades señalado de un supuesto delito sexual en contra de una menor, el hecho ocurrió en calle López Mateos y Francisco Villa en la Col. Francisco Sarabia. Con información: @Renee_Hdez pic.twitter.com/5VufbD0za6 — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) September 4, 2023

Accidente paraliza a comensales de puesto de tacos

Un aparatoso accidente entre dos vehículos paralizó a los comensales de una taquería ubicada en el cruce de las calles Eutimio Pinzón y Ángel Martínez en la colonia Rancho Nuevo, de Guadalajara.

Uno de los autos salió proyectado contra una finca y varios bolardos.

Jesús Velasco de Rescates de la Cruz Roja indicó del “choque de dos vehículos contra una finca y una sola de bolardos de la confluencia a nuestro arribo encontramos un vehículo compacto con tres personas anterior una de ellas tiene un tratamiento parcial”.

Tras ser liberada con las llamadas quijadas de la vida para médicos atienden a la víctima una mujer de aproximadamente 30 años.

La mujer refería “bastante dolor en la zona pélvica y requerimos hacer maniobras para la liberación de una de las puertas y hacer una mejor extracción de la paciente, se encuentran los tres en condición regular había un cuarto paciente que lo trasladan por sus medios se encuentra en condición leve”.

Aparentemente el conductor del auto en color negro circulaba a exceso de velocidad y no pudo frenar para evitar el choque, testigos indicaron que se encontraba bajo los efectos del alcohol.