Chofer pierde control de camión, mata a dos personas y se da a la fuga, ZMG de noche

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) vivió una noche y madrugada caóticas, marcadas por un trágico accidente vial y los estragos de una fuerte tormenta. Un fatal percance en San Pedro Tlaquepaque y las inundaciones generalizadas en Guadalajara y Zapopan captaron la atención de los servicios de emergencia.

Chofer de autobús de la Ruta 96 arrolla y mata a dos personas; se da a la fuga

Una unidad de la ruta C96 del transporte público fue el protagonista de un lamentable suceso que dejó un saldo de dos personas fallecidas y cuatro lesionadas. El accidente ocurrió en la colonia La Cofradía, en el cruce de las calles 1 de Agosto y 14 de Febrero, cuando, según los primeros reportes, el conductor perdió el control de la unidad, presumiblemente por circular a exceso de velocidad en una pendiente.

🔴#IMPORTANTE | Se registró un fuerte accidente vehicular en calles de la Col. La Cofradía en Tlaquepaque.



Con información: René Hernández.

El autobús invadió la banqueta, impactando a dos vehículos que se encontraban estacionados y arrollando a varias personas. Dos de ellas, un hombre de aproximadamente 48 años y una menor de 14 años, quedaron atrapadas bajo el pesado vehículo y lamentablemente perdieron la vida en el lugar. Las víctimas fatales eran vecinos de la zona y aparentemente se encontraban reparando un vehículo al momento de la tragedia.

Los paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) brindaron primeros auxilios a otras cuatro personas, que fueron valoradas y, afortunadamente, no requirieron ser trasladadas a un hospital.

Tras el impacto, el conductor de la unidad de transporte público, responsable del percance, se dio a la fuga antes de la llegada de las autoridades, dejando tras de sí una escena de dolor y consternación entre los vecinos.

Caos vial y estragos por lluvias en Guadalajara y Zapopan

Casi de forma simultánea, una tormenta con fuertes vientos se hizo presente en la ZMG, generando múltiples afectaciones. En Zapopan, la lluvia y los vientos causaron la caída de un enorme árbol de tabachín en la avenida Industria Textil, en su cruce con Industria Zapatera, en la colonia Industrial Zapopan Norte. Un vehículo fue aplastado por la caída del árbol. A pesar de los considerables daños en el automóvil, su conductor resultó ileso. Bomberos de Zapopan acudieron al lugar para seccionar el tronco y liberar la vialidad.

🔴#IMPORTANTE | A consecuencia de la lluvia de la noche y madrugada, se registró inundación en Av. Patria y Beethoven en la Col. La Estancia de Zapopan.



Con información: René Hernández.

Las inundaciones fueron otro de los principales efectos de la tormenta. En Zapopan, la avenida Patria, a la altura de Beethoven, y los pasos a desnivel de Lázaro Cárdenas con avenida San Ignacio y Vallarta con Patria quedaron anegados, dejando a varios vehículos varados.

En Guadalajara, la situación no fue diferente. Las colonias El Dean, la Zona Industrial, La Nogalera y el Mercado de Abastos reportaron importantes encharcamientos. Los carriles laterales de la Calzada Lázaro Cárdenas, desde la avenida 8 de Julio hasta Gobernador Curiel, también se vieron afectados. Afortunadamente, las autoridades de emergencia confirmaron que, pese a los cuantiosos daños materiales, no se reportaron personas lesionadas a causa de las inundaciones y los árboles caídos.