Cae presunto agresor serial de mujeres en Tlajomulco, Jalisco tras semanas de miedo

Luego de varias semanas de miedo entre mujeres que circulaban al sur de la Zona Metropolitana de Guadalajara, la Fiscalía General del Estado de Jalisco confirmó la detención de José de Jesús “N”, de 33 años, señalado como presunto agresor serial. Su captura ocurrió en la colonia Santa Cruz del Valle, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, mientras viajaba en motocicleta.

Al notar la presencia de policías de investigación, el hombre intentó escapar, pero fue alcanzado por los agentes. Durante la revisión, encontraron entre sus pertenencias lo que parecía ser droga y una mochila negra con franjas blancas.

Cinco ataques contra mujeres en Jalisco

De acuerdo con las investigaciones, el detenido está relacionado con al menos cinco agresiones ocurridas entre junio y julio de este año, todas cerca de Periférico Sur y en un horario similar: entre las 19:00 y 22:00 horas.

Detenido el presunto agresor serial de mujeres en el sur de la ZMG



El patrón de los ataques reveló que elegía como víctimas a mujeres que se encontraban solas. Además, solía usar ropa oscura, un chaleco azul con reflejantes y botas con casquillo. Parte de esta vestimenta fue asegurada durante su arresto.

Operativo encubierto para atrapar al agresor serial de mujeres

Tras las denuncias, la Fiscalía desplegó una estrategia de búsqueda que incluyó recorridos encubiertos, tanto a pie como en vehículos, además de vigilancia en un perímetro de más de 15 kilómetros. Gracias a estas acciones, los investigadores lograron ubicarlo en Tlajomulco, donde finalmente fue detenido.

Al momento de ser asegurado, José de Jesús “N” habría intentado sobornar a los policías para evitar su arresto, por lo que además de los cargos relacionados con las agresiones, también se le investiga por el delito de cohecho.

Actualmente, el presunto agresor se encuentra bajo custodia en la Fiscalía del Estado, donde las víctimas realizan la identificación formal. Posteriormente será presentado ante un juez, quien determinará su situación legal.

Las autoridades insisten en que continuarán las investigaciones para que no haya impunidad en este caso que generó alarma entre mujeres que diariamente transitan por el sur de la metrópoli.