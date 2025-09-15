Asesinan con arma blanca a mujer en Guadalajara; investigan feminicidio | ZMG de Noche

El hallazgo del cuerpo de una mujer en calles de Guadalajara, Jalisco, desató un operativo de la policía local durante la madrugada de este 15 de septiembre de 2025.

El crimen sucedió en las calles Oviedo y Calatayud, de la capital jalisciense, donde paramédicos de la Cruz Verde confirmaron que la víctima, de entre 25 y 30 años, presentaba múltiples heridas de arma blanca.

El reporte forense preliminar indica que llevaba aproximadamente cuatro horas de fallecida. Las autoridades no pudieron obtener pistas de posibles responsables, por lo que la Fiscalía abrió una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio.

🔴#IMPORTANTE | Una mujer fue agredida con arma blanca en calles de la Col. Santa Elena de la Cruz en Guadalajara.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/2Xb9lVNxDw — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) September 15, 2025

Carambola deja al menos un herido en Guadalajara

Un vehículo que circulaba a exceso de velocidad chocó contra una camioneta, la cual terminó impactando un auto estacionado, lo que provocó daños en una finca ubicada en las calles Barra y Península de la colonia Santa Eduwiges, en Guadalajara, Jalisco.

🔴#IMPORTANTE | Se registró un fuerte choque en calles de la Col. Santa Eduwiges en Guadalajara.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/3R3P70hAsX — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) September 15, 2025

El conductor, presunto responsable del accidente, se fue a la fuga. A la zona llegaron paramédicos para atender a una persona lesionada, así como Bomberos, quienes evaluaron los daños estructurales en la finca, que sólo presentó averías en el cancel.

Hombre es herido por arma de fuego

Un hombre de unos 60 años resultó herido en un ataque directo con arma de fuego en las calles Francisco Centeno y Edgar Degas, colonia Miravalle, en Tlaquepaque.

La víctima logró llegar por sus propios medios a un puesto de socorros en la Cruz Roja Toluquilla. Una de las heridas de bala fue en el rostro, por lo que el hombre está en condición delicada de salud. Las autoridades aún no tienen pistas del agresor.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre fue agredido con arma de fuego en calles de la Col. Miravalle en Tlaquepaque, el lesionado fue trasladado en estado grave de salud a una clínica de urgencias.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/SdlY4cYuBB — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) September 15, 2025

Camioneta choca contra luminaria en Zapopan: conductor se da a la fuga

En la Avenida Adolfo López Mateos y Periférico Sur, colonia Las Fuentes en Zapopan, una camioneta que circulaba a exceso de velocidad chocó y derribó una luminaria.

Paramédicos de la Cruz Verde acudieron, pero no encontraron al conductor ni a posibles pasajeros. Las autoridades encontraron el vehículo abandonado en carriles centrales de la vialidad y en su interior había bebidas alcohólicas.

🔴#IMPORTANTE | Ocurrió un accidente vehicular sobre López Mateos y Periférico Sur en la Col. Las Fuentes de Zapopan, autoridades arribaron al lugar para deslindar responsabilidades.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/hS9PPSS1rV — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) September 15, 2025

La luminaria quedó proyectada a unos 60 metros de su base. Con ayuda de una grúa, trasladaron el vehículo siniestrado a un corralón.

