Acribillan con fusil a hombre en Guadalajara; su perro resguardó su cuerpo | ZMG de Noche

La tranquilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara, en Jalisco, se vio interrumpida violentamente en dos sectores de la ciudad durante recientes incidentes que dejaron un saldo de dos hombres asesinados y tres heridos graves en un accidente vial.

Tiroteo en Villa Guerrero: joven pierde la vida y su perro queda como fiel vigilante

Vecinos de la colonia Villa Guerrero despertaron alarmados por el sonido de disparos de un fusil de alto calibre en la confluencia de las calles Isla Cíes e Isla Zanzíbar.

Elementos de la Policía de Guadalajara respondieron inmediatamente a múltiples reportes y encontraron a un hombre tendido sobre el arroyo vehicular, con manchas de sangre en todo el cuerpo. Al llegar paramédicos de Cruz Verde, confirmaron que el hombre, de aproximadamente 23 años, ya había fallecido debido a impactos de bala en el cráneo.

De manera emotiva, un perro que acompañaba al hombre permaneció junto al cuerpo, e impidió de forma momentánea la valoración médica de la víctima. En el lugar se recogieron numerosos casquillos percutidos de un fusil calibre .223, aunque no se obtuvieron pistas sobre los responsables.

Ataque a tiros en La Nogalera deja a joven en estado crítico; fallece minutos después

Otro acto violento ocurrió en la colonia La Nogalera, cerca de la confluencia de la calle Cártamo y avenida 18 de Marzo, en Guadalajara. Un hombre de aproximadamente 20 años fue atacado con disparos directos, resultando herido en una pierna y el cráneo. Protección Civil Jalisco brindó auxilio inicial antes de trasladarlo a la Cruz Verde Marcos Montero, sin embargo, su estado se agravó y murió minutos después.

Durante la intervención, familiares del joven sufrieron crisis nerviosas. La policía no logró recabar características de los agresores y mantiene el resguardo para peritajes.

Accidente automovilístico en colonia Universitaria deja tres heridos

En otro hecho que movilizó a las autoridades, un auto deportivo chocó contra uno de los pilares de la Línea 3 del Tren Ligero en la confluencia de avenida Revolución y calle Carlos Fuero. Paramédicos de Cruz Roja rescataron a tres personas lesionadas; una reportada en estado grave y dos en condición regular.

🔴#IMPORTANTE | Tres personas resultaron lesionadas a consecuencia de un fuerte choque en calles de la Col. Universitaria.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/qCYUv1P5hm — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) October 29, 2025

Las causas preliminares del accidente apuntan a un semáforo descompuesto y el exceso de velocidad. La circulación en avenida Revolución fue cerrada temporalmente y el vehículo quedó como pérdida total.