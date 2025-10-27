Hombre herido tras certero ataque a balazos en Tlaquepaque | ZMG de noche

Un ataque a balazos a quemarropa dejó herido a un hombre de 25 años de edad en la colonia Miravalle de San Pedro Tlaquepaque, en Jalisco, la noche del 26 de octubre de 2025.

La agresión sucedió en el cruce de las calles Pedro Requena y Edgar Degas. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Verde que atendieron a la víctima, quien presentaba lesiones en el tórax, y lo trasladaron a un hospital de tercer nivel. Su estado de salud es reportado como grave.

A la zona también llegó personal de la Fiscalía de Jalisco para iniciar las investigaciones correspondientes. Del agresor, un hombre con ropas de color negro, nada se sabe aún.

🔴#IMPORTANTE | Agredieron con arma de fuego a un sujeto en calles de la colonia Miravalle de Tlaquepaque.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/K6FNcG5Etj — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) October 27, 2025

Incendio en casa habitación de Santa Cecilia deja una mujer con quemaduras

Una casa habitación en la calle Melquiades Campos y Avenida Artesanos en la colonia Santa Cecilia en Guadalajara presentó un voraz incendio que dejó algunas personas lesionadas.

Para atender el siniestro, el cuerpo de bomberos acudió a extinguir las llamas. Una mujer de 65 años resultó con quemaduras en sus manos al intentar apagar el incendio. Además, un hombre sufrió intoxicación por el humo. Ambos fueron atendidos por el personal de emergencias.

Los primeros reportes indican que el incendio fue causado por un corto circuito que comenzó en la sala de la casa.

🔴#IMPORTANTE | Se incendió una finca en calles de la colonia Santa Cecilia de Guadalajara.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/NBqhplILat — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) October 27, 2025

Choque con prensados en San Antonio: Rescate con las “Quijadas de la Vida” en Guadalajara

Dos ocupantes de un automóvil tuvieron que ser rescatados tras un aparatoso choque en la calle Ramón López Velarde y Medrano en la colonia San Antonio, en Guadalajara. Uno de los vehículos chocó y posteriormente se proyectó contra otra unidad estacionada. Aparentemente, el conductor no respetó la cruz roja del semáforo, con lo que sucedió la colisión.

🔴#IMPORTANTE | Se registró un fuerte choque en calles de la Col. San Antonio de Guadalajara, una joven de 18 años fue liberada de una unidad y valorada por personal médico.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/5I0G1FRjPT — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) October 27, 2025

Personal de emergencias acudió a la zona y notó que una pasajera de 18 años de edad estaba atrapada en uno de los autos, por lo que tuvieron que usar equipo hidráulico conocido como las “Quijadas de la Vida” para extraerla. El conductor de la unidad presentaba heridas en el rostro. Ambos fueron trasladados a un puesto de socorro.

