Encuentran a niño de 7 años perdido en Zapopan; es la segunda vez que sale de casa | ZMG de Noche

Un menor de siete años fue localizado por policías municipales tras ser reportado como extraviado en la colonia Miramar, en Zapopan. El aviso oportuno de una familia que detectó al niño perdido por las calles generó la rápida intervención de las autoridades para su resguardo.

Desatan búsqueda inmediata del menor extraviado en Zapopan

El reporte al número de emergencias 911 alertó a los policías de Zapopan, quienes acudieron al cruce de Puerto Guaymas y Puerto Costa Brava. Ahí, una familia informó sobre la presencia del menor extraviado. La policía confirmó que se trataba del niño perdido y procedió a su aseguramiento. El pequeño se encontraba en condiciones saludables, aunque es al menos la segunda vez que escapa de su domicilio.

La madre del menor acudió a la Fiscalía del Estado para realizar la denuncia correspondiente. Además, la dependencia de Ciudad Niñez investiga el caso debido a la reincidencia en el abandono del hogar por parte del menor.

🔴#IMPORTANTE | Localizan a un menor extraviado en calles de la Col. Miramar en Zapopan.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/DYabcxvoJd — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) September 17, 2025

Accidente vial en Zapopan deja un policía lesionado

Simultáneamente, paramédicos de Cruz Verde Las Águilas atendieron un accidente ocurrido en avenida Adolfo López Mateos con Periférico Sur, en la colonia Francisco Sarabia, en Zapopan. Una joven conductora impactó a exceso de velocidad la parte trasera de una patrulla de la Policía Vial.

El fuerte choque dejó como saldo un oficial con contusiones en la espalda y posible esguince cervical. La conductora resultó ilesa, pero su camioneta fue declarada pérdida total. La patrulla sufrió daños considerables. Las aseguradoras se encargan de las reparaciones.

🔴#IMPORTANTE | Se registró un choque sobre la Av. López Mateos y Periférico Sur en el municipio de Zapopan, paramédicos arribaron al lugar para atender a los lesionados.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/E6JMTJaaX1 — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) September 17, 2025

Heridos por arma de fuego ingresan a Cruz Verde en Tlajomulco

Además, dos hombres con heridas de arma de fuego llegaron a la Cruz Verde Concepción del Valle en Tlajomulco de Zúñiga. Ambos presentaban múltiples impactos y fueron ingresados a urgencias con estado de salud de regular a grave. Los heridos no proporcionaron detalles sobre el lugar donde ocurrieron los hechos. La Fiscalía de Jalisco mantiene el caso en investigación.