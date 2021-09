FOTOS: Billboard Latin Music Awards, 2021. ¡Los mejores momentos!.

Premios Billboard Awards 2021, se llevan a cabo este 23 de septiembre en el Watsco Center en Coral Gables, Florida. La noche más importante de la música latina.

Billboard Latin Music Award 2021: Así se vivieron las increíbles presentaciones de los artistas invitados.

Otro año más, la musica latina se viste de gala y nos sorprende a todos con 20 increíbles interpretaciones, una noche llena de recuerdos y muchas emociones. Esta vez, la presentación fue realizada en el Watso Center en Miami, Florida. Fue una noche que hizo vibrar a todos los presentes con los éxitos y nuevos lanzamientos presentados.

¿Cuáles fueron las mejores presentaciones?

Camila Cabello arrancó la celebración interpretando su tema “Don´t go yet”, siendo la primera vez que se presenta en los Premios BillBoard.

Al finalizar su presentación, aporvechó para dar un mensaje en español, dejando en alto sus raices latínas “Para mi gente que sufre, pero ya no calla. Para mi gente bella y mi tierra cubana. Mi pueblo grita libertad, no más doctrinas. Que ya no gritemos ¡Patria o muerte!, sino ¡Patria y vida!”.

También estuvo Natti Natasha con “Noches en Miami”, la mejor canción para el momento perfecto. Los Bilboard Awards nunca olvidarán la increíble presentación.

Más tarde, Myke Towers presentó con “Pin Pin”, donde definitivamente hizo bailar a todos los asistentes y más tarde ganó “Artista de año Debut”.

No podría faltar Rauw Alejandro, quien llegó con su cabello color rosa para presentar su éxito “Todo de ti”, donde sorprendió a todos con sus bailarines, sus patines y unos impresionantes pasos de baile”.

Daddy Yankee presentó su tema “Métele al perreo” y fue honrrado al ser inducido al salón de la fama de los Premios Billboard, convirtiéndolo en el primer artista de género urbano en lograrlo. Y por supuesto pronunció unas palabras dignas de una leyenda urbana. “Como artistas hay que unificar la naciones, las generaciones, los idiomas, diferentes nacionalidades y lo logré con mi idioma en español al 100%”.

¿Qué momento nos hizo recordar?

Uno de los momentos que llenó de recuerdos y emociones a todos los presentes fue el tributo a Juan Gabriel. Fueron Yuri, Ana Bárbara y Guadalupe Pineda las encargadas de cantar una recopilación de grandes exitos del “divo de méxico”, conmemorando los 5 años de su partida.

Paquita la del barrio fue la primera mujer en ganar el Premio Billboard trayectoria Artística, y definitivamente conmovió a todos los presentes. Con lágrimas en los ojos agradeció al público y a los premios por tomarla en cuenta.

¡La sorpresa más grande!

Los Billboard awards vieron triunfar a Bad Bunny, quien fue el mayor ganador de la noche con 10 galardones, incluído “Canción del año, Album del año y Artista del año”.

“El verdadero premio es el tener a mi familia, amigos, a mis fans, ese es el verdadero premio”, fue lo que mencionó tras recibir sus premios.

Momento lleno de emociones:

Que momento tan mágico fue el ver en el escenario a dos generaciones unir su talento. Carlos Vives y su hija Lucia Vives cantaron junto con Mau y Ricky “besos en cualquier hora”.

Y después de tanta duda, Christian Nodal dejó muy en claro que todo esta de maravilla con Belinda, ya que cuando fue nombrado Artista regional Mexicano, lo primero que hizo fue darle un beso y se refirió a ella como “El amor de su vida”.