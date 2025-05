A Cynthia Klitbo le desagrada el novio de su hija: “Es un escuincle de 21 años”

La actriz de 58 años es una de las figuras más reconocidas dentro del mundo de la actuación mexicana, sobre todo en el apartado de las telenovelas. Sin embargo, en los tiempos recientes vivió una complicada situación donde se quedó sin dinero y tuvo que esperar bastante para recuperarse de dicho golpe. Ahora se ha visto a Cynthia Klitbo de manera más continua delante de los medios y sorprendió con las declaraciones sobre su hija.

En días pasados confirmó que le ha sido bastante complicado tener calma al no ver tanto a su hija, pues ella está estudiando en los Estados Unidos. Y justamente de la escuela es donde vino la crítica severa a la pareja de su hija, pues en uno de los bailes el chico mostró actitudes bastante reprochables.

¿Por qué Cynthia Klitbo no ve con buenos ojos a la pareja de su hija?

Estas palabras se concretaron para los micrófonos de Venga La Alegría. Sin ningún tipo de pudor, Klitbo dijo que su hija Elisa Fernanda regularmente tiene sueños y metas que busca concretar, pero que parte de no conseguirlo es su actual pareja. Cynthia dijo abiertamente que el muchacho es un saboteador de sueños.

El ejemplo específico que puso sobre las cuestionables actitudes de este chico fue el baile escolar que tuvo su hija. El joven no quiso acompañarla a este evento porque dijo que como él tiene 21 años, no quería convivir con los de 18. Ante dicha situación, Klitbo ya le advirtió a su hija sobre el caso, donde no ve como la mejor opción a su actual pareja.

¿Cuántos hijos tiene Cynthia Klitbo?

La actriz nacida en Zacatecas tuvo muchas complicaciones para ser mamá y el milagro del nacimiento de Elisa Fernanda se concretó el primero de agosto del 2006. La chica del novio poco confiable tiene 19 años y nació después de 11 años que Cynthia no pudo quedar embarazada. Y el nombre del padre es Francisco Gattorno.

