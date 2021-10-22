Flavio Peniche recordó cuando mató a un actor accidentalmente.

Flavio Peniche recuerda cuando él fue parte de un accidente en set.

Flavio Peniche se comunicó a nuestro foro de Ventaneando para recordar cuando disparó por accidente a un extra de la película Juana la Alacrana.

Al igual que Alec Baldwin, el actor mexicano acabó con la vida de Antonio Velasco Gutiérrez, mejor conocido como El Flaquito.

Yo estoy muy desconcertado con esta noticia porque me remonta a lo que viví años atrás, no quiero imaginarme lo que está viviendo la familia de la directora, así como Alec Baldwin

El artista asegura que se debe tener más cuidado con el manejo de armas en un set.

Se dice que fue un accidente, pero como siempre hay un responsable que está encargado de las armas. Se supone que un arma de cine no lastima a un compañero; a mí me han disparado hasta en la cabeza y no pasa nada

Uno confía en la persona que te lleva el arma; esa misma persona la revisa y cuando te la quita hace lo mismo

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Flavio Peniche compartió que fue muy difícil superar el fallecimiento de 'El Flaquito'

Flavio Peniche confesó que se encomendó a Dios para superar el trágico momento que se vivió en el set de Juana la Alacrana.

Es un dolor indescriptible, es un dolor que únicamente Dios puede ayudar a mitigar; es un dolor que no se quita nunca. A veces duele más y no te queda más que arrodillarte y pedirle a Dios sabiduría

Yo insistí en que hubo una bala de verdad, pero las pruebas llevaron a que había un cartucho de balas de salva. En las armas para cine, el cañón lo traen taponeando, la flama no llega a la persona, sino sale hacia arriba

El actor asegura que se debe de contar con especialistas de armas en los sets de grabación.

Simplemente es confiar en la gente, que chequen el arma antes de dártela; tomar más precauciones en cuanto a eso

El tema está superado hasta un punto porque duele y tienes que aprender a vivir con eso. Dios es el único que te ayuda a sanar ese dolor

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