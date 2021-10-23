Alfredo Adame no tiene dinero para reparar el daño a Diana Golden.

Alfredo Adame perdió una demanda contra Diana Golden y no tiene para pagar.

Según Víctor Carrillo, abogado de Diana Golden, la actriz ganó una demanda por daño moral a su exesposo Alfredo Adame. Por ello, el actor debe pagar la suma de 25 mil pesos, misma que el histrión dice no tener.

Y es que desde hace varios años los exesposos viven en medio de un pleito legal, ya que el actor la desacreditó llamándola "drogadicta" públicamente; sin embargo la actriz ya ganó la demanda que entabló.

"Nosotros ya en el proceso de ejecución de esta sentencia, hemos embargado las cuentas del señor Adame; para nuestra sorpresa contrario a lo que él manifiesta en los medios que es millonario, entre otras cosas, pues nos sorprende que solo tenga 8 mil pesos, los cuales ya quedaron congelados", explicó el defensor de la actriz.

De acuerdo con el abogado, Adame ya hizo un depósito, un pago por 5 mil pesos, pues manifesó que no cuenta con recursos económicos; además pidió que se le pudieran recibir los pagos de esa manera.

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Diana Golden podría cobrarse con el próximo sueldo de su exesposo

El defensor de Diana Golden asegura que Alfredo Adame pronto tendrá trabajo y del pago que obtenga, piensan cobrarse la deuda.

"Tenemos conocimiento que el señor va a laborar en Televisa, va a tener pagos, entonces vamos a solicitar a la empresa que nos haga favor de retenerle el pago para que nos liquide lo que nos adeuda", detalló el abogado.

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