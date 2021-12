FOTOS | Una más para el tiktoker Kunno. Lo abuchean en concierto.

El hate para el tiktoker Kunno, no para. ¡Lo abuchearon este fin de semana en el escenario del festival de música urbana “Flow Fest 2021"!

Desde hace unos meses, el hate hacia el tiktoker Kunno no ha parado. Y es no sale de una, cuando ya está en otra. Luego de cobrar por saludos y declarar que “brilla más que el sol” y que “no es un tiktoker, sino una celebridad y un artista”, ¡los internautas se le han ido con todo! Esta vez, en multitud y de manera presencial, ¡en un concierto! Te contamos los detalles, checa las fotos AQUÍ .

Abuchean a Kunno en el Flow Fest 2021.

Este fin de semana se llevó a cabo la cuarta emisión del festival de música urbana “Flow Fest” en la Ciudad de México. Miles de personas se dieron cita para bailar y cantar las canciones más famosas y que han sido tendencia los últimos años. Muchos influencers acudieron a disfrutar del evento, entre ellos Kunno.

Durante la participación de Tokischa, Kunno recibió la invitación de subir al escenario junto a la cantante. A través de redes sociales, varios usuarios que grabaron el momento, lo compartieron... Lamentablemente para él, fue evidente la molestia de los asistentes al verlo en el escenario, pues entre insultos y abucheos arremetieron contra el tiktoker.

Pese a las agresiones, Kunno dijo que había cumplido un sueño más y a través de su cuenta de Instagram compartió un par de fotografías del evento. “Nunca olvidaré este momento. Cumplí un sueño más y junto a una de mis personas favoritas. Bailé, disfruté, hice mi paso favorito y me atreví a subirme al escenario enfrente de miles de personas. A todos quienes se quieren atrever a hacer locuras… ¡HÁGANLO! No tengan dudas en ustedes, no se detengan por inseguridades ni por miedo a que dirá la gente. Al contrario, pon tu cabeza en blanco y atrévete a hacer lo que más anhelas y te apasiona. Verás que pronto habrá valido la pena. Ningún sueño es imposible mientras te dediques a cumplirlo, mientras tengas esas ganas de querer salir a la calle a hacer lo que tú quieras: bailar, cantar, modelar, pintar o hasta subirte a un escenario”. Dijo Kunno

