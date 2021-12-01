FOTOS | Una más para el tiktoker Kunno. Lo abuchean en concierto.

Desde hace unos meses, el hate hacia el tiktoker Kunno no ha parado. Y es no sale de una, cuando ya está en otra. Luego de cobrar por saludos y declarar que “brilla más que el sol” y que “no es un tiktoker, sino una celebridad y un artista”, ¡los internautas se le han ido con todo! Esta vez, en multitud y de manera presencial, ¡en un concierto! Te contamos los detalles, checa las fotos AQUÍ.

Abuchean a Kunno en el Flow Fest 2021.

Este fin de semana se llevó a cabo la cuarta emisión del festival de música urbana “Flow Fest” en la Ciudad de México. Miles de personas se dieron cita para bailar y cantar las canciones más famosas y que han sido tendencia los últimos años. Muchos influencers acudieron a disfrutar del evento, entre ellos Kunno.

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Durante la participación de Tokischa, Kunno recibió la invitación de subir al escenario junto a la cantante. A través de redes sociales, varios usuarios que grabaron el momento, lo compartieron... Lamentablemente para él, fue evidente la molestia de los asistentes al verlo en el escenario, pues entre insultos y abucheos arremetieron contra el tiktoker.

Pese a las agresiones, Kunno dijo que había cumplido un sueño más y a través de su cuenta de Instagram compartió un par de fotografías del evento. “Nunca olvidaré este momento. Cumplí un sueño más y junto a una de mis personas favoritas. Bailé, disfruté, hice mi paso favorito y me atreví a subirme al escenario enfrente de miles de personas. A todos quienes se quieren atrever a hacer locuras… ¡HÁGANLO! No tengan dudas en ustedes, no se detengan por inseguridades ni por miedo a que dirá la gente. Al contrario, pon tu cabeza en blanco y atrévete a hacer lo que más anhelas y te apasiona. Verás que pronto habrá valido la pena. Ningún sueño es imposible mientras te dediques a cumplirlo, mientras tengas esas ganas de querer salir a la calle a hacer lo que tú quieras: bailar, cantar, modelar, pintar o hasta subirte a un escenario”. Dijo Kunno

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