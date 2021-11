FOTOS | ¡Lindsay Lohan se casa! ¿Este compromiso será el bueno?

La actriz Lindsay Lohan se comprometió con el empresario Bader Shammas, luego de 2 años de noviazgo. Te contamos los detalles.

La emblemática actriz, Lindsay Lohan anunció en su cuenta oficial de Instagram que se comprometió con su novio, Bader S Shammas. Te contamos los detalles, checa todas las fotos AQUÍ .

Lindsay Lohan se comprometió con su novio, el empresario Bader Shammas.

La actriz de 35 años, dio a conocer a través de su cuenta oficial de Instagram, la feliz noticia. Con dos imágenes, posó con su ahora prometido Shammas y mostró su anillo de compromiso con el tierno mensaje “Mi amor. Mi vida. Mi familia. Mi futuro”...

El prometido de Lindsay es vicepresidente asistente de “Credit Suisse” y tiene su sede en Dubai, donde vive junto a Lohan desde hace algún tiempo.

La pareja ha mantenido su romance fuera del ojo público. En mayo de 2020, la mamá de Lindsay habló de Bader: “Lindsay está saliendo con un tipo maravilloso en este momento. Pero eso no es ni aquí ni allá. Cuando esté lista para hablar de su vida personal, lo hará”.

A principios de este año el diario The Sun afirmó que Lindsay estaba enamorada de Bader. Una fuente le dijo al diario, que “La relación de Lindsay con Bader se está fortaleciendo. Es una presencia constante y estable en su vida... Es un tipo legítimo. No es un actor, no está en la industria del entretenimiento, administra fondos para personas de alto patrimonio neto en Credit Suisse”.

Recordemos que anteriormente estuvo comprometida con Egor Tarabasov, pero la pareja se separó en 2016 luego de que se diera a conocer que la actriz sufría violencia por parte de Egor... ¿Será que este compromiso es el bueno?

