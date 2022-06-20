La Academia: Rubí enciende la polémica tras desobedecer a sus maestros.

La polémica se sigue haciendo presente en La Academia, pues la quinceañera más famosa de México, Rubí, nuevamente ha dado de qué hablar, ahora en el tercer concierto, pero no por sus magníficas interpretaciones.

Aunque los jueces han sido sumamente duros con ella desde su llegada a La Academia, le habían dicho que estaba teniendo una pequeña mejora, pero esta noche fue la peor que ha tenido en el reality.

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¿Qué pasó con Rubí en La Academia? Rubí subió al escenario y no logró brillar, lo que molestó mucho a los jueces, sobre todo a Lolita Cortés, quien se fue sobre los maestros.



Sin embargo, Rubí tomó una decisión a la hora de hacer algo completamente diferente a lo que le habían pedido, lo que causó una fuerte polémica entre los jueces y los maestros.



Rubí, ¿qué pasó?, trabajamos muy padre esta semana y sacamos una voz de pecho muy interesante, te diste cuenta, ¿me puedes decir por qué no respetaste el arreglo vocal que hicimos?

Decidí que quería bailar. -No podemos hacer eso Rubí, trabajamos nosotros contigo, entregamos el cien por ciento de nuestro trabajo, para hacerlos lucir y mejorar…

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