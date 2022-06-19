VIDEO: El amor habría llegado a La Academia entre estos alumnos.

Uno de los momentos más esperados por los millones de fans era el regreso de La Academia, que se ha convertido en la plataforma más grande de nuestro país para el lanzamiento de artistas de la más alta calidad.

Los primeros conciertos han estado llenos de mucha polémica, controversia, pero sobre todo del talento mostrado por los alumnos de la nueva generación de La Academia, quienes todos los días se preparan para ser las grandes estrellas del mañana en la música.

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Sin embargo, la polémica se ha generado no solo en los conciertos de La Academia, sino que en la casa también se han dado muchas situaciones en el día a día, pues los alumnos conviven todo el tiempo entre ellos.

Los ensayos son parte fundamental en las clases de los alumnos, pues los jueces les han pedido que aprendan a interpretar, pero hay un par de estudiantes que al parecer han ido un poco más allá de lo solicitado por los maestros.

¿El amor se está dando dentro de La Academia? Los alumnos han dado todo en cada una de sus clases, pero al parecer esto ha ocasionado que este naciendo el primer romance de la nueva generación de La Academia.



Todo parece indicar que entre Eduardo y Alejandra está pasando algo más que una simple interpretación para su próxima canción.



Uno de sus maestros les pidió que rompieran sus miedos y timidez, por lo que Eduardo y Alejandra, quienes se tomaron de la mano y en ese momento todo cambió entre ellos y los sentimientos salieron a flor de piel.



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Sin duda, las escenas han causado mucha controversia, pero todo parece indicar que está surgiendo el primer romance dentro de la nueva generación de La Academia en donde los alumnos dejan todo para conquistar a los fans.