“Hice un trío con la amante de mi esposo” | Programa Al Límite 9 de agosto 2025
Un matrimonio aparentemente “normal” compromete años de relación luego de que Luis, el esposo propusiera sumar a su amante a la relación.
Ivonne y Luis eran un matrimonio común y corriente de ocho años, hasta que una tercera persona (Adriana), se introdujo a la relación.
La fantasía de Luis era sumar a una mujer más en el acto, pero lo que Ivonne no sabía es que la segunda mujer ya era amante de Luis.
Luis justifica su propuesta sexual autodiagnosticándose como “hipersexual” y hablando sobre su “mente abierta”.
Este tema además de involucrar el acto, detalla las implicaciones sentimentales y psicológicas que este tipo de prácticas pueden causar.
¿Infidelidad disfrazada de impulsos psicológicos?
