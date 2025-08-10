“Hice un trío con la amante de mi esposo” | Programa Al Límite 9 de agosto 2025

Ivonne y Luis eran un matrimonio común y corriente de ocho años, hasta que una tercera persona (Adriana), se introdujo a la relación.

La fantasía de Luis era sumar a una mujer más en el acto, pero lo que Ivonne no sabía es que la segunda mujer ya era amante de Luis.

Luis justifica su propuesta sexual autodiagnosticándose como “hipersexual” y hablando sobre su “mente abierta”.

Este tema además de involucrar el acto, detalla las implicaciones sentimentales y psicológicas que este tipo de prácticas pueden causar.

¿Infidelidad disfrazada de impulsos psicológicos?