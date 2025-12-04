Alfredo Adame y Kim Shantal sueltan veneno en la Asamblea de La Granja VIP: “Verdulera”
Los granjeros no perdieron la oportunidad de decirse sus verdades sin filtro y sin piedad
Alfredo Adame y Kim Shantal soltaron chispas en el fogatero de La Granja VIP en este Miércoles de Asamblea... ¡a lo largo de la semana hablaron pestes uno del otro y ahora tuvieron la oportunidad de descargar todo su veneno CARA A CARA ya que se nominaron mutuamente!
¿Cómo fue el encontronazo de Alfredo Adame y Kim Shantal en la Asamblea de La Granja VIP?
Kim Shantal fue la primera en subir al podio del fogatero y no dudó en mencionar a Alfredo Adame cuando le pidieron nominar a un peón; sobre sus motivos, la influencer no se guardó nada:
"Ya antes me había decepcionado como persona pero esta semana logró decepcionarme como jugador (…) hay cosas en el juego que sí lo mueven y por eso entiendo su armadura de todopoderoso", le explicó.
El "Golden boy" no se aguantó un solo segundo y, mirándola directamente a los ojos, le dedicó un mensaje en medio de fuertes palabras:
"En uno de tus pleitos de verdulera con Manola -porque eso eres, una verdulera-, me dijiste p1nch3 viejillo p3nd3j0, pues te voy a comentar algo: yo no creo que una ignorante como tú ni en 5 vidas naturales llegue siquiera a tener el 1% de lo que soy y represento", declaró el actor.
Cuando le llegó su turno de nominar, Alfredo Adame votó en contra de su aliado Eleazar Gómez, pero también nominó a la granjera Kim Shantal y, de nueva cuenta, la trató de "verdulera" y "mentirosa".
"Convivir con una mitómana, mentirosa y chismosa como tú me resulta sumamente desagradable, sobre todo cuando a falta de inteligencia, de recursos, de muchas cosas, es desagradable cuando acabas usando el mismo juego sucio, tramposo, insano y malintencionado", soltó Adame.
En su réplica, Kim Shantal criticó al "Golden boy" como estratega: "No me parece tan buen jugador y tan buen estratega (…) uno de los motivos por los cuales está aquí es su maravilloso fandom, lo reconozco, pero estratega no es", declaró.
¡La Asamblea de La Granja VIP fue directa, explosiva y llena de factos que los granjeros se guardaron a lo largo de toda la semana y eso se vio reflejado en Kim Shantal, quien en efecto fue la concursante con más votos en contra! ¿Saldrá eliminada este domingo?
¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?
Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!
La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente:
- DOMINGO - LA GALA DE ELIMINACIÓN
- LUNES - COMPETENCIA DEL CAPATAZ
- MARTES - NOMINACIÓN
- MIÉRCOLES - ASAMBLEA
- JUEVES - SALVACIÓN
- VIERNES - TRAICIÓN