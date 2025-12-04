Alfredo Adame y Kim Shantal sueltan veneno en la Asamblea de La Granja VIP: “Verdulera”

Alfredo Adame y Kim Shantal soltaron chispas en el fogatero de La Granja VIP en este Miércoles de Asamblea... ¡a lo largo de la semana hablaron pestes uno del otro y ahora tuvieron la oportunidad de descargar todo su veneno CARA A CARA ya que se nominaron mutuamente!

¿Cómo fue el encontronazo de Alfredo Adame y Kim Shantal en la Asamblea de La Granja VIP?

Kim Shantal fue la primera en subir al podio del fogatero y no dudó en mencionar a Alfredo Adame cuando le pidieron nominar a un peón; sobre sus motivos, la influencer no se guardó nada:

"Ya antes me había decepcionado como persona pero esta semana logró decepcionarme como jugador (…) hay cosas en el juego que sí lo mueven y por eso entiendo su armadura de todopoderoso", le explicó.

El "Golden boy" no se aguantó un solo segundo y, mirándola directamente a los ojos, le dedicó un mensaje en medio de fuertes palabras:

"En uno de tus pleitos de verdulera con Manola -porque eso eres, una verdulera-, me dijiste p1nch3 viejillo p3nd3j0, pues te voy a comentar algo: yo no creo que una ignorante como tú ni en 5 vidas naturales llegue siquiera a tener el 1% de lo que soy y represento", declaró el actor.

Cuando le llegó su turno de nominar, Alfredo Adame votó en contra de su aliado Eleazar Gómez, pero también nominó a la granjera Kim Shantal y, de nueva cuenta, la trató de "verdulera" y "mentirosa".

"Convivir con una mitómana, mentirosa y chismosa como tú me resulta sumamente desagradable, sobre todo cuando a falta de inteligencia, de recursos, de muchas cosas, es desagradable cuando acabas usando el mismo juego sucio, tramposo, insano y malintencionado", soltó Adame.

En su réplica, Kim Shantal criticó al "Golden boy" como estratega: "No me parece tan buen jugador y tan buen estratega (…) uno de los motivos por los cuales está aquí es su maravilloso fandom, lo reconozco, pero estratega no es", declaró.

¡ La Asamblea de La Granja VIP fue directa, explosiva y llena de factos que los granjeros se guardaron a lo largo de toda la semana y eso se vio reflejado en Kim Shantal, quien en efecto fue la concursante con más votos en contra! ¿Saldrá eliminada este domingo?

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: