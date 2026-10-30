Abandonó a mis hijos con su madre | Programa del 30 de octubre 2026 de Acércate a Rocío

Marisol se alejó del papá de sus hijos porque sufría maltrato, pero dejó a sus hijos con él. La exsuegra de Marisol advierte que Marisol no se las llevara con ella, pues también sufrían violencia con él. Por su parte, Carlos revela que se arrepiente de haber tenido familia con Marisol y Dalia, la nueva esposa de Carlos, explica por qué los hijos de Carlos no pueden vivir con ellos. el testimonio de la hija de Dalia será fundamental para resolver este caso.