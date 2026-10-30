¡Por culpa de otra mujer! Marisol abandonó a sus hijos y los quiere de vuelta

Marisol asegura que, si salió huyendo de casa de su suegra, fue por la violencia que vivió con el papá de sus hijos; ahora, él cómodamente los abandonó en casa de su madre para irse con otra mujer. ¿Marisol hizo bien en alejarse de sus hijos? Todo comenzó cuando Marisol descubrió que el papá de sus hijos, quien es más joven que ella, era un mujeriego.