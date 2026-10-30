¡No se los va a llevar! Saraí advierte que protegerá a sus nietos de su propia madre
La exnuera de Saraí, después de abandonar a sus hijos con ella, ha regresado para llevárselos; Saraí no está dispuesta a permitirlo, pues sólo los maltrataba.
Saraí, la exsuegra de Marisol y abuela de sus hijos, sentencia que no le parece que la mamá de sus nietos, después de que los abandonó, regrese como si nada a querer llevárselos con ella. Para Saraí, a Marisol nunca le importaron sus hijos, pues siempre los maltrató; los nietos de Saraí no quieren irse con su mamá. ¿Es bueno para los niños que Saraí se haga cargo de ellos?