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¡Lo quiso retener! Carlos asegura que Marisol lo quiso amarrar con hijos

Carlos asegura que estar con Marisol fue su peor error, pues ella tuvo hijos sólo para retenerlo a su lado. ¿Por qué no se los llevó con su nueva esposa?

Carlos, hijo de Saraí y papá de los hijos de Marisol, se arrepiente de haber tenido una relación con la mama de sus hijos y asegura que fue un gran error, pues ella se convirtió en una mujer tóxica y controladora. Carlos asegura que Marisol sólo tuvo hijo con él para retenerlo a su lado. Ahora que Carlos se casó con otra mujer, se los quiere llevar con ella para joderle le vida. Según Carlos, sus hijos se quisieron quedar con su abuelita. ¿Será cierto o los habrá dejado a propósito?

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