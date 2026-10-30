¡No lo soporta! Fernanda quiere que el esposo de su mamá se vaya de su casa

Fernanda, hija de Dalia y Jorge, se presenta en la clínica de emociones para revelar que ya le contó a su papá que su mamá se está comportando como una chavita. Además de confesar que le incomoda mucho que Carlos viva con ellas, advierte que ya le pidió a su papá que se los saque de ahí para que vivan tranquilas Fernanda y su hermana. ¿Llegarán a un acuerdo sano para todos?