¡Sin los hijos de su esposo! Dalia se casó con Carlos, pero no puede recibir a las hijas de él

Dalia, la nueva esposa de Carlos, entra al foro de Rocío para confesar que es muy complicado que lleven a los hijos de Carlos a vivir con ellos, pues en viven en la casa que el papá de sus hijas dejó para ellas. Incluso, Dalia trabaja la cafetería que le puso su exmarido y donde Carlos supuestamente también trabaja. ¿Cómo reaccionará el papá de las hijas de Dalia al enterarse de que Carlos vive en casa de las hijas de Dalia?