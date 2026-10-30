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¡Sin los hijos de su esposo! Dalia se casó con Carlos, pero no puede recibir a las hijas de él

Dalia explica a detalle por qué ahora que se casó con Carlos no puede llevarse a vivir con ellos a las hijas que Carlos tuvo con Marisol. ¿Será pretexto?

Dalia, la nueva esposa de Carlos, entra al foro de Rocío para confesar que es muy complicado que lleven a los hijos de Carlos a vivir con ellos, pues en viven en la casa que el papá de sus hijas dejó para ellas. Incluso, Dalia trabaja la cafetería que le puso su exmarido y donde Carlos supuestamente también trabaja. ¿Cómo reaccionará el papá de las hijas de Dalia al enterarse de que Carlos vive en casa de las hijas de Dalia?

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