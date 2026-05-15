¡Que se vayan! Adrián quiere que dejen de maltratar a su papá

Adrián, el hermano de Carlos, llegó a la clínica de emociones para poner una solución a la engorrosa situación que vive su papá viviendo con su hermano y Gloria: que dejen a su padre en su casa y se salgan los que no lo quieren cuidar. Incluso, Adrián revela que la voluntad de su padre ha sido vender su casa y utilizar ese dinero para sus cuidados, con la finalidad de no molestar a ninguno de sus hijos. ¿Gloria, la cuñada de Adrián, aceptará el trato? ¿Qué otra solución podría tener esta situación?