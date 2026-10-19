¡Estuvo preso! Alexis revela a su prima que su novio estuvo preso

Alexis, primo de Mía y de Daniel, la presentó con Víctor en el velorio de la mamá de Mía, y entra en el foro de Acércate a Rocío para explicar por qué dejó de ser amigo de Víctor. Alexis cuenta que Víctor se dedicaba a la herrería y revela que Víctor estuvo preso por robar un celular; Víctor lo acepta y explica con detalles cómo hizo el delito y cómo logró salir en libertad. ¿Por qué Víctor no le contó a Mía que estuvo años en prisión?