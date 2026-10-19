¡Se fue con un viejo cochino! La hermana de Daniel se fue con uno que lucra con la pobreza
Daniel y sus hermanos quedaron huérfanos, y su hermana, lejos de ayudarle para salir adelante todos juntos, se fue con un cochino que lucra con la pobreza.
Daniel no entiende cómo su hermana se fue a vivir con un ridículo que no tiene vergüenza en lucrar con la pobreza; según Daniel, él es un cochino y su hermana una irresponsable. Recientemente falleció la mamá de Daniel y desde entonces su vida se complicó, pues él y sus hermanos quedaron huérfanos. Ahora Daniel tiene que estar al pendiente de él y sus hermanos, pero su hermana no hace más sencillas las cosas.