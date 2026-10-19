¡Vive con un pordiosero! Mía lucra con la pobreza sin vergüenza
Mía acepta que no le da vergüenza lucrar con la pobreza y, aunque confiesa que vive con pordiosero, asegura que no necesita un castillo para ser feliz.
Mía, la hermana de Daniel, acepta que sí se fue a vivir con un ridículo, pero asegura que es feliz con él. Además, confiesa que no le da vergüenza lucrar con la pobreza, pues es más inteligente monetizar con el morbo que da. Mía sentencia que si está con Víctor es por amor; no necesita un castillo para ser feliz. Según Mía, ella está se enamoró de Víctor porque la ha comprendido cuando ella ha estado vulnerable. ¿Realmente estará enamorada de Víctor?