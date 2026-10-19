¡Se armó el traca traca! Alondra cuenta la verdad sobre Víctor y Mía no oculta su furia

Rocío revela que Víctor ha buscado a Alondra, su ex, con quien se encerró en el baño para hacerle una propuesta a cambio de regresar con él. Aunque Víctor lo niega rotundamente, Alondra entra a la clínica de emociones y revela que Víctor sí la encerró en el baño. Al escuchar su versión, Mía no se pudo contener, perdió los estribos y desahogó su furia con Víctor.