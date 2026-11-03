¡Le solapa la infidelidad! Alma esconde que su hijo sale con dos al mismo tiempo

Alma, mamá de Javier, no quiere que Verónica siga viviendo con su hijo, pues dice que fue una tonta por prestarle dinero a su hijo sin saber si podía pagarle. Ahora, Verónica dice que Javier le pegó cuando Alma sabe que no es así. Por otro lado, Alma niega conocer a Samantha, la otra relación de Javier, pero ella suele frecuentar la casa de Alma en Querétaro. ¿Será que Alma solapa a su hijo por ser el único que tiene?